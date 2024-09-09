«Место силы»: звезда «Бумера» отдохнул на Алтае — атмосферные фото

Звезда фильма «Бумер» Андрей Мерзликин отдохнул на курорте в Горном Алтае. Фотографии с женой он выложил в соцсетях.
Мерзликин на фото с супругой позирует на фоне природы – гор и реки, пара играет с кроликом, проводят время на местной базе отдыха.
— Горный Алтай. Сложно переоценить это место силы, куда хочется возвращаться за эмоциями и восстановлением энергии. Совершенно новое место для остановки в качестве базы отдыха и отправной точки для туристических активностей, — отметил актер в своём посте в instagram*(деятельность соцсети запрещена на территории РФ).
Также Мерзликин отметил, что случайно нашел турбазу, и не пожалел. Актеру запали в душу вид бирюзовой Катуни и баня.
* Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории России запрещена.
Ранее НГС писал о том, кто и почему из звезд российской эстрады ринулись отдыхать на Алтай, а корреспондент НГС высказала мнение о том, что Алтай становится недоступным для сибиряков.