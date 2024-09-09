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Развлечения подробности «Место силы»: звезда «Бумера» отдохнул на Алтае — атмосферные фото

«Место силы»: звезда «Бумера» отдохнул на Алтае — атмосферные фото

Андрей Мерзликин поделился в соцсетях фотографиями с отдыха

1 658
17 комментариев

Актеру понравилось его путешествие

Звезда фильма «Бумер» Андрей Мерзликин отдохнул на курорте в Горном Алтае. Фотографии с женой он выложил в соцсетях.

Мерзликину понравилась река Катунь

Мерзликин на фото с супругой позирует на фоне природы – гор и реки, пара играет с кроликом, проводят время на местной базе отдыха.

Актера впечатлила Катунь

— Горный Алтай. Сложно переоценить это место силы, куда хочется возвращаться за эмоциями и восстановлением энергии. Совершенно новое место для остановки в качестве базы отдыха и отправной точки для туристических активностей, — отметил актер в своём посте в instagram*(деятельность соцсети запрещена на территории РФ).

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Также Мерзликин отметил, что случайно нашел турбазу, и не пожалел. Актеру запали в душу вид бирюзовой Катуни и баня.

на Алтай сейчас ездят многие российские звезды

* Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории России запрещена.

Ранее НГС писал о том, кто и почему из звезд российской эстрады ринулись отдыхать на Алтай, а корреспондент НГС высказала мнение о том, что Алтай становится недоступным для сибиряков.

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Алтай Путешествие Андрей Мерзликин
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Комментарии
17
Гость
9 сентября 2024, 18:04
димооон
☣Токсинья ⚡ Мерзоткина☢
9 сентября 2024, 18:54
Я не понила, дак продолжэнье сериала Территория буит? И еси буит, то када?
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