«Место силы»: звезда «Бумера» отдохнул на Алтае — атмосферные фото

Актеру понравилось его путешествие Источник: merzlikinandrey/ Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)











Звезда фильма «Бумер» Андрей Мерзликин отдохнул на курорте в Горном Алтае. Фотографии с женой он выложил в соцсетях.

Мерзликину понравилась река Катунь Источник: merzlikinandrey/ Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)











Мерзликин на фото с супругой позирует на фоне природы – гор и реки, пара играет с кроликом, проводят время на местной базе отдыха.

Актера впечатлила Катунь Источник: merzlikinandrey/ Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)











— Горный Алтай. Сложно переоценить это место силы, куда хочется возвращаться за эмоциями и восстановлением энергии. Совершенно новое место для остановки в качестве базы отдыха и отправной точки для туристических активностей, — отметил актер в своём посте в instagram*(деятельность соцсети запрещена на территории РФ).

Также Мерзликин отметил, что случайно нашел турбазу, и не пожалел. Актеру запали в душу вид бирюзовой Катуни и баня.

на Алтай сейчас ездят многие российские звезды Источник: merzlikinandrey/ Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)











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