На турнике — с четырех лет: школьник, выигравший 2 млн на СТС, рассказал о подготовке к шоу. Видео

Валера перешел в пятый класс. В учебе он также преуспевает, учится на четверки и пятерки Источник: Кирилл Поверинов











Валерий Шубин из Ярославля победил в популярном шоу «Суперниндзя. Дети» (12+) на СТС и выиграл 2 миллиона рублей и спортивную площадку для родного города. Ее торжественно открыли в Юбилейном парке Ярославля. 76.RU узнал, в чем секрет силы Валеры и как семья потратит выигранные деньги.

История участия Валерия Шубина в шоу на СТС Источник: Елена Вахрушева / Городские порталы

Что за проект «Суперниндзя. Дети»? Узнать «Суперниндзя. Дети» — продолжение шоу, участниками которого выступают школьники. Это перезапуск программы «Суперниндзя» (16+), в которой нужно пройти полосу препятствий, продемонстрировав спортивную подготовку и выносливость. С начала сезона в испытаниях участвует более ста детей. Ведущие шоу — блогер Дмитрий Масленников, актриса Равшана Куркова и профессиональный регбист Василий Артемьев.

В ниндзя-спорт пришел случайно

Помимо ниндзя-спорта, Валера занимается футболом Источник: Кирилл Поверинов











Победу Валеры в шоу нельзя назвать удачей. Мальчик с раннего детства занимается спортом и развивает выносливость. А всё началось с домашних тренировок.

— Лет с четырех папа научил Валеру подтягиваться, залезать на канаты, — рассказывает мама Майя Шубина. — Дома устраивались со старшим братом мини-турниры на количество подтягиваний.

К гонкам с препятствиями Валера пришел не сразу: занимался гимнастикой, плаванием, ходил на батуты, увлекался воркаутом. Потом мама показала ему ролик из соцсетей, где дети прыгают на необычной площадке и преодолевают препятствия (это была запись тренировок секции по ниндзя-спорту).

Воркаут — уличная гимнастика, состоящая из простых упражнений с собственным весом на брусьях и турниках.

— Физические данные у него хорошие, тренировки с папой дома не прошли даром. Когда мы пришли на гонки с препятствиями, Валера выделялся среди сверстников. Конечно, ему понравилось, что у него всё получалось и тренер сразу стал хвалить, — с гордостью говорит мама.

Валера занимается гонками с препятствиями с 9 лет. За два года набрался немалый список побед в соревнованиях, в том числе во всероссийских. Поскольку мальчик уже крутился в спортивном сообществе, он знал о запуске нового проекта «Суперниндзя. Дети». Еще до объявления кастинга решил участвовать в шоу.

«Мы понимали, что он пройдет в финал»

Съемки шоу проходили в мае 2024 года в Минеральных Водах Источник: Кирилл Поверинов











Заявку на участие в шоу «Суперниндзя. Дети» Шубины отправили в конце 2023 года.

— Нужно было заполнить информацию о спортивных достижениях ребенка, увлечениях, интересах и приложить видео со спортивными навыками. Только после этого в феврале 2024 года нас пригласили на кастинг в Реутов, — рассказывает мама.

О результатах кастинга узнали за неделю до съемок. Они проходили в Минеральных Водах весной 2024 года. К соревнованиям мальчик готовился основательно: три раза в неделю ходил на групповые занятия по ниндзя-спорту, а также ежедневно занимался дома по персональной программе, разработанной папой.

Тренировки по гонкам с препятствиями проходят у Валеры три раза в неделю Источник: Кирилл Поверинов

— Было понятно, что для хорошей физической формы одних тренировок по гонкам с препятствиями недостаточно, поэтому где-то с зимы Валера с папой ежедневно подтягивались по 30 раз, — отмечает мама.

Победить в шоу мальчику помогла и хорошая подготовка в прохождении разных видов трасс. Их папа Валеры мастерил собственноручно.

Тренажеры для площадки папа Валеры смастерил собственноручно Источник: Кристина Геворкян

— Приезжая на разные междугородние соревнования в Москву, Питер, Реутов, мы замечали, что там на трассах больше препятствий. У нас на площадке таких вообще нет. Но наш папа — строитель, поэтому брали мерки с деталей тренажеров и делали такие же сами, — рассказывает мама.

Финал прошел 7 июля 2024 года Источник: «Суперниндзя. Дети» (12+), 10 выпуск от 07.07.2024 года, ФИНАЛ / Rutube.ru











Сомнений в успехе сына у родителей не было. Валера уверенно проходил трассы и был лидером в шоу среди участников своей возрастной категории.

— Мы давно участвуем в соревнованиях и понимали, какой у Валеры уровень, — отмечает мама, вспоминая финал шоу. — В своем возрасте он — один из лидеров. Последний год соревнуется с ребятами постарше и входит в пятерку лучших до 14 лет. Мы понимали, что он пройдет в суперфинал, если ничего экстренного не случится.

После победы Валера расплакался перед камерами Источник: «Суперниндзя. Дети» (12+), 10 выпуск от 07.07.2024 года, ФИНАЛ / Rutube.ru











Осознание победы пришло не сразу. Съемки проходили поздно ночью, поэтому силы были на пределе.

— Первые эмоции: «Наконец всё это закончилось», — описывает свои эмоции мама, когда огласили победителя. — Последний съемочный день был очень долгим. Крайний забег в суперфинале — уже под утро. К моменту оглашения победителей мы устали. Показали на камеры радость, а внутри эйфории уже не было. По Валере было видно, что он даже на вопросы ответить не мог.

По словам мальчика, разговоры на камеру и интервью, пока шло шоу, давались сложнее всего. Школьника выматывали и долгие ожидания на съемках.

На что потратят выигранные 2 миллиона

Валерий Шубин стал победителем 1-го сезона «Суперниндзя. Дети» Источник: Кирилл Поверинов











Победив в шоу «Суперниндзя. Дети», Валера получил приз в 2 миллиона рублей. Помимо этого, мальчик стал лидером зрительских симпатий и выиграл спортивную площадку для родного Ярославля — типа той, на которой соревнуются участники шоу.

Мама утверждает, что за лето Кирилл немного потерял форму Источник: Кирилл Поверинов











На что потратить приз, семья еще не решила. У Валеры материальных желаний немного, их семья отчасти уже осуществила.

— Когда его на съемках спросили, он сказал, что хочет новый телефон и поехать в лагерь. Ведущий переспросил: «Валер, свой лагерь откроешь?» То есть у него нет осознания этой суммы, — отмечает мама юного спортсмена. — Конечно, мы все его желания выполнили: обновили телефон, съездили отдохнуть. Сейчас хотим отложить деньги. На развитие и образование Валеры.

В Ярославле торжественно открылась ниндзя-площадка Источник: Кирилл Поверинов











Вход для всех свободный Источник: Кирилл Поверинов











Останавливаться на достигнутом Валера не планирует. С нового учебного года он хочет начать профессионально заниматься футболом. А главная мечта — попасть на международный спортивный турнир.

Мечтаю поучаствовать в соревнованиях, где будет представлен весь мир. Валера Шубин победитель шоу «Ниндзя. Дети»