«Точь-в-точь» возвращается на экраны — кого из артистов ждать в новом сезоне

Участники перевоплотятся в Майкла Джексона, Лолиту, Шакиру и других артистов Источник: пресс-служба Первого канала











Шоу «Точь-в-точь» (16+) возвращается на экраны Первого канала. После длительного перерыва артисты вновь выйдут на сцену в образах российских и зарубежных знаменитостей, чтобы спеть известные всем хиты. Первый выпуск нового сезона шоу «Точь-в-точь» покажут вечером 15 сентября.

Источник: пресс-служба Первого канала











Зрители услышат песни Шакиры, Хабиба, Лолиты Милявской и Жанны Агузаровой, а также знаменитый хит Black or White Майкла Джексона. Исполнят их артисты, перевоплощенные до неузнаваемости: художники по гриму превратят звезд в Ларису Долину, Сергея Жукова, Валентину Толкунову, Елену Ваенгу и Георга Отса.

Источник: пресс-служба Первого канала











Артисты не просто нарядятся в костюмы звезд: над образами работают гримеры, специалисты по пластическому гриму, художники по костюмам и декораторы, преподаватели по актерскому мастерству и хореографы. Команда шоу сделает всё, чтобы зрители едва смогли отличить копию звезды от оригинала.

Источник: пресс-служба Первого канала











Кресла жюри в премьерном выпуске займут Максим Аверин, Вадим Галыгин, Пелагея и Леонид Ярмольник.

— У каждого участника есть десять шансов — десять выпусков программы. А у жюри и у зрителей — по десять образов в исполнении каждого артиста, которые предстоит оценить. И за этим очень интересно следить, — рассказал Леонид Ярмольник. — Мы живем в непростое время. И я надеюсь, что шоу сможет отвлечь людей от тех проблем, забот и волнений, которых сейчас так много.

Источник: пресс-служба Первого канала











Ведущим программы вновь станет Александр Олешко. По его словам, за образами известных звезд могут скрываться кто угодно — в том числе молодые артисты, которых точно не ожидаешь увидеть.

— Наше шоу дает артистам удивительную возможность примерить чужой образ, костюм, биографию, репертуар и, как ни странно, найти себя. Обнаружить свой собственный почерк, заявить о себе и потом уже, со своим собственным лицом и репертуаром, идти в светлое будущее, — объяснил Александр Олешко. — Я недолюбливаю конкурсы, так как и сам много в них участвовал и хорошо знаю, что испытывают артисты на сцене. Даже если что-то не получается: невозможно всегда попадать в десятку, — я всегда защищаю, поддерживаю и оправдываю артистов. В этом сезоне нас ждет встреча с новенькими, и мне самому очень интересно посмотреть, на что способно новое поколение.

1 из 5 Источник: пресс-служба «Первого канала»