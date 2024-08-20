«Бузова Ромку любила, а он ее использовал»: создатель «Дома 2» — о закулисье телестройки

Бузова и Третьяков были одной из самых ярких пар проекта. Но связывала их далеко не любовь Источник: Дом 2 / Vk.com











Двадцать лет назад 15 клевых ребят пришли в проект «Дом 2» (16+), чтобы весело провести лето под прицелами телекамер. Но в результате некоторые задержались в периметре на несколько лет. Участие в проекте изменило жизнь многих из них. Кто-то действительно встретил здесь любовь и создал семью, кто-то пошел дальше покорять шоу-бизнес, а кое-кто оказался слишком жадным и хитрым, чтобы удержаться на плаву. Одной из таких пар, где деньги победили отношения, стали Ольга Бузова и Роман Третьяков. Генеральный продюсер «Дома 2» Алексей Михайловский рассказал, что их связывало на самом деле.

Алексей Михайловский не только придумал, как будет всё происходить на знаменитой телестройке, но и втерся в доверие к участникам проекта. Причем он не изображал приятельские отношения, а действительно старался их выстроить с каждым и в итоге завоевал доверие «строителей любви». Из наиболее адекватных и договороспособных участников назвал пятерых: Ольгу «Солнце» Николаеву, Евгения Абузярова, Александра Нелидова, Степана Меньшикова и Романа Третьякова. Но в один момент он вызвал лысого из «Дома 2», чтобы объявить ему, что тот должен уйти. На тот момент Третьяков уже продолжительное время встречался с Ольгой Бузовой, которая искренне доверяла своему избраннику.

— Этому предшествовала достаточно большая эпопея, — признался Михайловский в беседе с телеведущей Яной Чуриковой. — Потому что Ольга Бузова была суперпопулярным персонажем, ради которого смотрели шоу. Это все понимали. На тот момент у меня уже были мысли о том, что она должна будет стать третьей ведущей. Я, честно говоря, никому не говорил, но мысли были. И Рома, он выступал как ее менеджер уже на тот момент. Не как ее мужчина, а как ее менеджер, который, используя свое влияние на нее, выставлял нам какие-то условия дальнейшего сотрудничества.

Надо сказать, мода нулевых просто бесподобна Источник: Дом 2 / Vk.com











Чем дальше заходило дело, тем яснее создатели понимали, что если они не разрушат союз Третьякова и Бузовой, то потеряют главную звезду проекта, а этого никто не хотел. Михайловский не отрицает, что это был обоюдно циничный размен:

— Потому что Ольга Ромку любила, а Рома ее на тот момент уже нет.

И мы все это понимали прекрасно, что он использует ее как звезду для своего будущего. Он всё именно таким образом простреливает. Алексей Михайловский, генеральный продюсер «Дома 2»

Тогда авторы проекта стали более пристально следить за Третьяковым, выжидая, когда он начнет допускать ошибки. Долго ждать не пришлось.

— Рома допускал достаточно большое количество ошибок. Первая: он был очень жадный. Он все траты записывал аккуратно в тетрадочку. Для любой женщины, которая находится рядом, это немножко такой, ну, [капец], будем говорить, наверное, русским языком, да. И мы знали, что это Ольге не нравится, и поэтому как бы… ну, чего не поиграть-то на этих противоречиях.

И если большинство поступков Романа были прогнозируемыми, то одну из его следующих ошибок от Третьякова никто не ожидал.

Пока авторы проекта играли на противоречиях Третьякова, Бузова играла на его щеках Источник: архив журнала «ДОМ-2» / dom2.ru











— Они же ездили по гастролям тогда, очень часто и успешно. И на гастролях, естественно, там отрывались как могли, потому что они вырывались из периметра. И их не снимали камеры. И вот это-то самое странное, что он зачем-то сам снял себя в туалете с кем-то еще там, и они что-то там такое курили, чего курить было нельзя. Причем сами сняли. И это с его телефона попало к нам.

Такой компромат был большим риском не только для проекта, но и для всего канала и его владельцев. После этого Третьякова вызвали на разговор в беседку, где доходчиво объяснили, что его дни на проекте сочтены.

— Я помню, как он сказал: «Блин, как же всё тупо». Я говорю: «Ну конечно тупо, зачем ты это снял?» И дальше приходит Оля в эту же беседку. Мы говорим: «Слушай, такая вот история: Рома уходит. Ну ты оставайся здесь, ты его дождешься, выйдешь потом к нему».

Покидая проект, Третьяков объяснил, что это решение связано с проблемами у родственников.

— Дело в том, что с моими родственниками сейчас не совсем всё хорошо, и мне сейчас приходится выбирать между проектом и своей родней. Я ухожу на неопределенный срок для того, чтобы им помочь, — объяснился тогда участник проекта.



— Все понимали, что пока его не будет, мы уже со всем разберемся, — подытожил Алексей Михайловский.