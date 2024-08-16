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Развлечения Эзотерика и магия «На глазах появляются впадины»: о чем говорят изменения фотографии на памятнике покойного — объяснение сибирской ведьмы

«На глазах появляются впадины»: о чем говорят изменения фотографии на памятнике покойного — объяснение сибирской ведьмы

Елена Голунова также сказала, можно ли беременным ходить на кладбище

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14 комментариев
Изменения на фото покойного могут носить два характера

Сибирская ведьма Елена Голунова рассказала, на что могут указывать изменения в фотографии на памятнике покойного. По словам финалистки 13-го сезона «Битвы экстрасенсов», это не всегда неблагоприятный знак.

— Особенно это касается металлических фотографий овальной формы. Два варианта: если меняется общий фон или фотография ободрана, то в данном случае снимок просто испортился, и его необходимо заменить. Но если на фотографии есть впадины на глазах, есть некие вкрапления и борозды, идущие от глаз к низу, то это значит, что вами недовольны и надо подумать, что поменять в жизни, — объяснила Голунова.

Также экстрасенс объяснила, можно ли беременным женщинам и детям ходить на кладбища. По словам Голуновой, никакой опасности посещения мест захоронений для таких людей нет.

— Ребятишек на места захоронения водить не только можно, а нужно. Надо с раннего возраста приучать детей ухаживать за могилами ушедших из жизни, поминать их правильно. То же самое касается женщин, которые находятся в положении. Опасности никакой в этом нет, что они пришли и убрали могилку родственника, — пояснила ведьма.

Ранее Елена Голунова рассказала, что делать с вещами умерших. По словам экстрасенса, желательно избавиться от личных вещей покойных в течение 40 дней со дня смерти.

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Елена Голунова Битва экстрасенсов Магия Новосибирск
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Комментарии
14
КапибаРррра
16 августа 2024, 08:51
Скажите хоть где она это вещает?? У нее какая то своя передача? Или это она дома себе микрофон купила и всё это записывает тихо сам с собой и только Павел ее смотрит???
КапибаРррра
16 августа 2024, 08:50
"если меняется общий фон или фотография ободрана, то в данном случае снимок просто испортился" - ВСЁ! Не нужно дальше ничего придумывать. Снимок ПРОСТО ИСПОРТИЛСЯ!
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