«На глазах появляются впадины»: о чем говорят изменения фотографии на памятнике покойного — объяснение сибирской ведьмы

Изменения на фото покойного могут носить два характера Источник: Елена Голунова / YouTube











Сибирская ведьма Елена Голунова рассказала, на что могут указывать изменения в фотографии на памятнике покойного. По словам финалистки 13-го сезона «Битвы экстрасенсов», это не всегда неблагоприятный знак.



— Особенно это касается металлических фотографий овальной формы. Два варианта: если меняется общий фон или фотография ободрана, то в данном случае снимок просто испортился, и его необходимо заменить. Но если на фотографии есть впадины на глазах, есть некие вкрапления и борозды, идущие от глаз к низу, то это значит, что вами недовольны и надо подумать, что поменять в жизни, — объяснила Голунова.



Также экстрасенс объяснила, можно ли беременным женщинам и детям ходить на кладбища. По словам Голуновой, никакой опасности посещения мест захоронений для таких людей нет.



— Ребятишек на места захоронения водить не только можно, а нужно. Надо с раннего возраста приучать детей ухаживать за могилами ушедших из жизни, поминать их правильно. То же самое касается женщин, которые находятся в положении. Опасности никакой в этом нет, что они пришли и убрали могилку родственника, — пояснила ведьма.



Ранее Елена Голунова рассказала, что делать с вещами умерших. По словам экстрасенса, желательно избавиться от личных вещей покойных в течение 40 дней со дня смерти.