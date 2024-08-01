Когда нужно избавляться от вещей покойного — советы от сибирской ведьмы

Кража вещей во время похорон несет неприятности Источник: Елена Голунова / YouTube











Финалистка 13-го сезона «Битвы экстрасенсов», сибирская ведьма Елена Голунова рассказала, что делать с вещами умерших. По словам экстрасенса, желательно избавиться от личных вещей покойных в течение 40 дней со дня смерти.



— Первые девять дней с дня смерти человек находится с нами, он смотрит, как его хоронят, что вообще происходит вокруг. Девять дней он в роли наблюдателя, а вот с 9 до 40 дней это как раз путь, который он должен преодолеть, чтобы уйти в мир мертвых. Наша с вами задача ему не помешать, а только помочь, — объяснила Голунова.



Как отметила ведьма, от самых интимных личных вещей покойного лучше избавиться в первые девять дней со дня смерти. Причем, такие вещи должен убирать самый родной и близкий для покойного человек.



— Вот человек жил, и у него есть нижнее белье. Вот если взять мой пример, когда я хоронила свою бабушку, что происходило? Это нижнее белье, которое никто не должен видеть я собрала аккуратно в пакет и выкинула. В момент, когда я сбирала эти вещи, говорила вслух с бабушкой. Что, родненькая, я вот эти вещи сейчас убираю, не потому что это надо сделать сейчас, а потому что я не хочу, чтобы кто-то, к примеру, твоя бывшая свекровь или твой сын видели их и копались в них, — рассказала ведьма.



По словам экстрасенса, в течение 40 дней также стоит избавиться от мебели на которой умер человек. Причем эту мебели можно даже продать, чужому человеку она никакого вреда не принесет.



— Хороший вопрос по поводу кровати. Здесь ситуации тоже бывают разные, вы должны тоже это учитывать. Если человек из жизни ушел на кровати, то вы целиком можете не избавляться от этой мебели, а просто заменить матрас. Однако если человек умер на диване, то от дивана придется избавиться, так как на нем матрас вы не замените,- объяснила Голунова.



Что касается постельного белья, на котором умер человек, то оно выбрасывается, пояснила ведьма.



Также Голунова объяснила, что делать с ювелирными изделиями покойного. По ее словам, человек может их носить, никакого вреда этого не несет.



— Очень многие считают, что ювелирные изделия надо переплавлять, но это делать необязательно, вы можете просто их носить, никакого вреда они не принесут. Это действует, если вам эти украшения после смерти подарили или отдали родственники покойного человека, или вы сами их носите, так как единственный близкий человек покойного, — рассказала экстрасенс.



Однако, если во время похорон, кто-то без разрешения забрал или украл такие изделия, то тут у человека могут начаться неприятности.



— Приведу свой пример, когда умерла моя бабушка. Пока я занималась беготнёй по поводу кладбища, по поводу поминок и всего остального, какая-то тварь вынула у неё серьги из ушей. Я это заметила, когда тело уже привезли на кладбище. Вот такие поступки несут за собой последствия. У человека, который это сделал может пойти все наперекосяк, эти вещи не принесут ему счастья. Потом это все пятном и клеймом ложится на весь ваш род, — объяснила Голунова.



Ранее Елена Голунова объяснила, как получить магическую помощь, не прибегая к услугам экстрасенсов. По словам новосибирской ведьмы, для этого необходимо сходить на могилу к покойному родственнику и обратиться к нему с просьбой.

