Популярная российская платформа для просмотра видеороликов сменила дизайн

Платформа VK Видео обновила дизайн приложения и веб-версии. В частности, редизайн затронул раздел «Подписки», теперь пользователи могут быстрее перейти к избранным плейлистам и авторам, а фильтр показывает наиболее просматриваемые шоу, ролики от блогеров и сообществ, на которые человек подписан. В веб-версии появилась функция «Продолжить просмотр», а в мобильном приложении соответствующая кнопка переместилась на главный экран. Также разработчики добавили возможность отложенного просмотра понравившихся видео.

