Популярная российская платформа для просмотра видеороликов сменила дизайн

Платформа VK Видео обновила дизайн приложения и веб-версии. В частности, редизайн затронул раздел «Подписки», теперь пользователи могут быстрее перейти к избранным плейлистам и авторам, а фильтр показывает наиболее просматриваемые шоу, ролики от блогеров и сообществ, на которые человек подписан. В веб-версии появилась функция «Продолжить просмотр», а в мобильном приложении соответствующая кнопка переместилась на главный экран. Также разработчики добавили возможность отложенного просмотра понравившихся видео.
— Функция позволяет добавлять видео в плейлист «Смотреть позже». Отложенные ролики отображаются в разделе приложения VK Видео «Библиотека», их может видеть только владелец профиля, — отмечается в пресс-релизе платформы.
Также пользователи VK Видео получили возможность управлять уведомлениями в одном окне — через кнопку «колокольчика» под видео.