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Развлечения «Дуров, верни сперму!»: лучшие шутки и мемы про Павла Дурова, который оказался отцом ста детей

«Дуров, верни сперму!»: лучшие шутки и мемы про Павла Дурова, который оказался отцом ста детей

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1 747
26 комментариев
Ничего необычного — просто Павел Дуров на прогулке с детьми

Сегодня ночью, пока все спали, Павел Дуров сделал внезапное признание — он заявил, что по миру бродит примерно сотня Дуровых-младших. И виной тому даже не романтические похождения миллиардера: вместо того чтобы ходить налево, он ходил в банк биоматериалов. Да так результативно, что прилично увеличил риск близкородственного скрещивания и снизил генетическое разнообразие человечества.

Впрочем, есть у увлечения нашего «вкладчика» и один несомненный плюс: услышав такие новости, интернет взорвался шутками и мемами. Мы выбрали для вас лучшие из них.

По словам Дурова, ему самому и в голову бы никогда не пришло становиться донором биоматериала, если бы 15 лет назад к нему не обратился друг, пожаловавшийся на то, что у него с женой не получается завести детей из-за проблем с фертильностью. Выход из сложившейся ситуации друг видел только один: Павел Дуров должен стать биологическим отцом их будущих детей.

Павла такое предложение сперва изрядно рассмешило, но когда он понял, что друг не шутит, согласился ему помочь. Но на этом дело не закончилось. В клинике, куда обратились друзья, отпускать Дурова просто так не хотели.

— Руководитель клиники сказал мне, что «высококачественного донорского материала» не хватает и что мой гражданский долг — сдавать больше спермы, чтобы анонимно помочь большему числу пар, — без стеснения рассказал почетный донор.

На данный момент, по словам Дурова, его «благотворительная деятельность» помогла более чем сотне пар в 12 странах мира.

В интернете предположили, что их сходка выглядела бы вот так.

Также Павел Дуров заявил, что собирается открыть свой ДНК-код, чтобы его дети смогли найти друг друга. Тоскующие по временам, когда трава была зеленее, а во «ВКонтакте» была стена, надеются, что хотя бы дети Дурова смогут уговорить его вернуть ее (или хотя бы добавить в «Телеграм»).

Помочь провести тесты на отцовство вызвался Андрей Малахов.

Дуров, кстати, рассказал, что как минимум в одной клинике еще остался его биоматериал и он доступен для анонимного использования семьями, которые хотят иметь детей. Тем временем генетический материал миллиардера уже выставили на некоторых сайтах объявлений.

Многие сомневаются в том, что генетический материал настолько хорош, как о нем рассказывает Павел, и вспоминают те фотографии, на которых Дуров еще не обзавелся миллионами и волосами.

Что интересно, в своем многоотцовстве Дуров признался спустя несколько дней после того, как у него обнаружилась тайная семья. Хотя серьезно о том, что у него есть дети от каких-либо женщин, программист никогда не говорил. Видимо, его новое заявление для того и нужно, чтобы никто не удивлялся, когда в следующий раз всплывут другие его потомки. Всем Павел будет рад.

Завели бы ребенка от Павла Дурова?

Разумеется, смотрите, какой красавец!
Если бы в жены позвал, то еще может, а так — никакого смысла
Ни за что — не нравится мне Павел Дуров
Я сам — один из детей Павла Дурова. Папа, почему не отвечаешь?!

ПО ТЕМЕ
Павел Дуров Дети Юмор Шутки Мемы Телеграм Сперма Генетический код Отцовство
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Комментарии
26
281845766
30 июля 2024, 17:48
А вот Чингисхан сам 600 детей смог сделать, а не ходил в какой-то "банк"!
Евгений1974
30 июля 2024, 17:38
Паша, молись, чтобы они на элементы не подали)
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