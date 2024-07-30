«Дуров, верни сперму!»: лучшие шутки и мемы про Павла Дурова, который оказался отцом ста детей

Ничего необычного — просто Павел Дуров на прогулке с детьми Источник: Юрий Скулыбердин / Городские порталы











Сегодня ночью, пока все спали, Павел Дуров сделал внезапное признание — он заявил, что по миру бродит примерно сотня Дуровых-младших. И виной тому даже не романтические похождения миллиардера: вместо того чтобы ходить налево, он ходил в банк биоматериалов. Да так результативно, что прилично увеличил риск близкородственного скрещивания и снизил генетическое разнообразие человечества.

Впрочем, есть у увлечения нашего «вкладчика» и один несомненный плюс: услышав такие новости, интернет взорвался шутками и мемами. Мы выбрали для вас лучшие из них.

Источник: Иван Wow Шумаков / X.com











По словам Дурова, ему самому и в голову бы никогда не пришло становиться донором биоматериала, если бы 15 лет назад к нему не обратился друг, пожаловавшийся на то, что у него с женой не получается завести детей из-за проблем с фертильностью. Выход из сложившейся ситуации друг видел только один: Павел Дуров должен стать биологическим отцом их будущих детей.



Источник: Nikolay Zhigalin / X.com











Павла такое предложение сперва изрядно рассмешило, но когда он понял, что друг не шутит, согласился ему помочь. Но на этом дело не закончилось. В клинике, куда обратились друзья, отпускать Дурова просто так не хотели.



Источник: Фестиваль вареников/ X.com











— Руководитель клиники сказал мне, что «высококачественного донорского материала» не хватает и что мой гражданский долг — сдавать больше спермы, чтобы анонимно помочь большему числу пар, — без стеснения рассказал почетный донор.



Источник: Ультравасилий и кот / X.com











На данный момент, по словам Дурова, его «благотворительная деятельность» помогла более чем сотне пар в 12 странах мира.



В интернете предположили, что их сходка выглядела бы вот так.



Источник: Рифмы и Панчи / T.me











Также Павел Дуров заявил, что собирается открыть свой ДНК-код, чтобы его дети смогли найти друг друга. Тоскующие по временам, когда трава была зеленее, а во «ВКонтакте» была стена, надеются, что хотя бы дети Дурова смогут уговорить его вернуть ее (или хотя бы добавить в «Телеграм»).



Источник: Лентач / T.me











Помочь провести тесты на отцовство вызвался Андрей Малахов.



Источник: МАЛАХОВ / T.me











Дуров, кстати, рассказал, что как минимум в одной клинике еще остался его биоматериал и он доступен для анонимного использования семьями, которые хотят иметь детей. Тем временем генетический материал миллиардера уже выставили на некоторых сайтах объявлений.



Источник: Avito.ru











Многие сомневаются в том, что генетический материал настолько хорош, как о нем рассказывает Павел, и вспоминают те фотографии, на которых Дуров еще не обзавелся миллионами и волосами.



Источник: Звездец какой-то / T.me











Источник: X.com











Источник: X.com











Источник: Timothea / X.com











Источник: Кинопоиск / X.com











Что интересно, в своем многоотцовстве Дуров признался спустя несколько дней после того, как у него обнаружилась тайная семья. Хотя серьезно о том, что у него есть дети от каких-либо женщин, программист никогда не говорил. Видимо, его новое заявление для того и нужно, чтобы никто не удивлялся, когда в следующий раз всплывут другие его потомки. Всем Павел будет рад.

