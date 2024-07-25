Ляйсан Утяшева и Павел Воля приехали отдыхать на Алтай — смотрим фото звездной семьи

Пара в браке уже более десяти лет Источник: Ляйсан Утяшева / t.me











На Алтае отдыхали Ляйсан Утяшева и Павел Воля с детьми Робертом и Софией. Завораживающими кадрами из поездки поделилась телеведущая и гимнастка в своем телеграм-канале.



Судя по информации в нем, семья приехала в Горный Алтай 15 июля. Утяшева рассказала, что она с супругом и детьми хотела полноценно отдохнуть и побыть без связи, на природе. Ведущая шоу «Танцы» заявила, что ей и ее близким был необходим «инфодетокс».

У Утяшевой и Воли двое детей: сын и дочка Источник: Ляйсан Утяшева / t.me











— Восхождения, горные речки, озера, особая магия Алтая… Нужно было до этого объездить весь мир, чтобы понять, что Алтай — концентрация всех красивейших мест на земле, — написала Ляйсан Утяшева

По словам Ляйсан, дети Роберт и София «ошалели» от чистейшего воздуха и носились по горам, словно козлики. Источник: Ляйсан Утяшева / t.me











Детей пара обычно не показывает Источник: Ляйсан Утяшева / t.me











Ляйсан рассказала, что она с семьей ежедневно проходит в горах по пять километров Источник: Ляйсан Утяшева / t.me











Титулованная гимнастка призналась, что путешествие на Алтай было ее давней мечтой. Ляйсан рассказала, что она с семьей ежедневно проходит в горах по пять километров.



— В общем, получилось что-то потрясающее! Мы как будто слетали в другую вселенную!

В Республике семья хотела отдохнуть от шума и внимания Источник: Ляйсан Утяшева / t.me











Пару нередко называют самой идеальной в российском шоубизнесе Источник: Ляйсан Утяшева / t.me











Спортсменка Ляйсан Утяшева и шоумен Павел Воля женаты уже более десяти лет. Они познакомились на одной из телепрограмм. Подробно их историю любви рассказали наши коллеги из UFA1.



Ранее в Горный приезжала другая теледива — Кристина Асмус, бывшая супруга другого комика из Comedy Гарика Харламова. Правда, девушка сильно стрессовала из-за клещей и мошки. Почитайте, как она провела свой отпуск.



В прошлом году регион тоже был популярным среди звезд. В Республику Алтай приезжали Ольга Бузова, Наташа Королёва, Елизавета Боярская и Максим Матвеев. Они отдыхали на Телецком озере, в горах и Яровом.

