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Развлечения От предательства до повышения: к чему снится сбор грибов — ответ из сонников

От предательства до повышения: к чему снится сбор грибов — ответ из сонников

Нужно обращать внимание на качество грибов, которые приснились

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Съедобные грибы во сне — хороший знак

Сонники самых известных предсказателей дали объяснения, к чему людям снится сбор грибов. Важен принципиальный момент — какие именно грибы приснились, съедобные или несъедобные.

По соннику Ванги, отборные и вкусные грибы предвещают большую радость. Нострадамус говорит, что такие сны обещают удачу и будущие победы.

Червивый гриб может быть предвестником предательства от близкого человека, предупреждать о болезни или проигрыше. Несъедобные грибы во сне — признак будущей неудачи. Шампиньоны могут присниться перед повышением на работе.

Сонник Миллера рассматривает в принципе грибы, как не очень хороший знак — как стремление человека к чему-то запретному и темному, а также попытки добиться желаемого любой ценой.

По данным астрологов, неделя с 22 по 28 июля ожидается благоприятной для покупок, обучения и творчества.

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