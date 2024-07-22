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Развлечения Солнце во Льве, Меркурий в Деве: новосибирский астролог дала советы на неделю

Солнце во Льве, Меркурий в Деве: новосибирский астролог дала советы на неделю

Ожидается, что период будет благоприятным

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2 комментария
22 августа Солнце переходит в знак Льва

Неделя с 22 по 28 июля ожидается благоприятной для покупок, обучения и творчества. Прогноз подготовила новосибирский астролог Марина Шумкина. Рассказываем подробности.

Марина Шумкина — астролог, автор астрологического блога «Asprofy: астрология для жизни и бизнеса» в Telegram и Дзен.

Как объяснила астролог, эта неделя — хороший период для обновления своих социальных медиа, обучения, особенно иностранным языкам и коммуникации. Также время подходит для ревизии своих знаний. Это связано с тем, что с 21 июля по 4 сентября Марс находится в знаке Близнецов.

— Хорошее время, чтобы заняться вопросами, связанными с авто: покупка, продажа, ремонт, курсы вождения. В бизнесе: идеально для запуска новых инфо-продуктов, работы с бизнес-процессами и инструкциями, — пишет Марина Шумкина в своем telegram-канале.

Кроме этого, по мнению астролога, на этой неделе изучение сложного материала может даваться проще, чем обычно. Поэтому стоит вернуться к изучению курсов и вебинаров, которые приобретались раньше, или найти новые. Благоприятный период для этого начнется 26 июля и продлится до 15 августа, когда Меркурий будет в знаке Девы.

Сегодня, 22 июля Солнце переходит в знак Льва до 22 августа. Астролог рекомендует использовать период для творческих начинаний, ярких решений и мозговых штурмов.

2 июля начался период ретроградного Нептуна. Он продлится до 8 декабря. Новосибирский астролог Вероника Свиридова дала советы на этот период.

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Комментарии
2
Гость
22 июля 2024, 11:06
ДНО
Гость
22 июля 2024, 11:46
Как Путин скажет так и будет.
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