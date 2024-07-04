Ретроградный Нептун: почему надо бросить привычку жаловаться — предостережение астролога

Влияние Нептуна может приводить к искажению реальности Источник: Анастасия Бичакова











2 июля начался период ретроградного Нептуна, который продлится до 8 декабря. В это время планета может указывать на проблемы из прошлого, которые остались нерешенными. Новосибирский астролог и таролог Вероника Свиридова рассказала НГС, как лучше вести себя в ближайшие месяцы, чтобы избежать проблем в жизни.



Как отмечает эксперт, пока Нептун ретроградный, нужно оставить привычку жаловаться. По словам Вероники Свиридовой, планета не любит, когда люди с жалобами на судьбу сидят сложа руки. Бездействие чревато сплетнями, обманами, иллюзиями, интригами и даже увольнением с работы. Из-за ретроградности не стоит медлить в достижении целей, но и слишком спешить также не следует — всего должно быть в меру.



На время ретроградного Нептуна астролог рекомендует не злоупотреблять алкоголем; проявлять творческие способности; прислушиваться к интуиции и медитировать; заботиться об окружающих и добавлять романтики в отношения; проводить больше времени у воды или смотреть позитивные фильмы про русалок и пиратов; не совершать сомнительных финансовых операций и копить деньги; заниматься плавными видами спорта — например, йогой, эстетичными танцами. Можно обратиться к психологу, составить карту желаний. И еще один совет — быть пунктуальным, выполнять все договоренности и обещания.



— Не зря все эзотерики предупреждали, что этот год справедливости и кармы, не так ли? — комментирует астролог.



Вероника Свиридова добавляет, что влияние Нептуна может приводить к искажению реальности, поэтому стоит быть осторожным и внимательным.



Астролог Марина Шумкина дала советы на ретроградный Сатурн.