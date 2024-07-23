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Развлечения подробности «Время Глюкозы давно ушло». Музыкальные критики — о будущем певицы после громкого скандала на концерте

«Время Глюкозы давно ушло». Музыкальные критики — о будущем певицы после громкого скандала на концерте

Одни защищают певицу, а другие призывают зрителей подавать в суд за оскорбление их достоинства, несмотря на извинения

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33 комментария
В интернет попали скандальные видео с концерта, где Наталья посередине концертной программы начала материться, трогать себя за интимные места, а в какой-то момент не смогла петь даже под фонограмму

Певица Глюк’oZа (Наталья Чистякова-Ионова) 20 июля выступила на Дне металлурга в Красноярске. Во время концерта она вела себя странно, чем возмутила общественность: в Сеть попали скандальные видео, на которых исполнительница посреди концертной программы начала материться, трогать себя за интимные места, а в какой-то момент не смогла петь даже под фонограмму.

Сама она призналась, что очень тяжело переживает смерть любимой бабушки и находится в депрессии. В последние дни была в подавленном состоянии, принимала антидепрессанты, а еще, по признанию певицы, ее добило предательство продюсера, который даже стал когда-то крестным ее дочери. Несмотря на подавленное состояние, она всё равно решилась на выступление в Красноярске, чтобы не сорвать договоренности. Певица принесла свои извинения за сорванный концерт, отметив, что сейчас она находится, пожалуй, в очень тяжелом состоянии. Его она опубликовала вчера в своих соцсетях.

Напомним, что сорванный концерт, по данным СМИ, обошелся Красноярску в 5,5 миллиона рублей. А в райдер артистки, помимо прочего, входила бутылка дорогого коньяка, к которой она так и не притронулась.

Чем подобная «выходка» может обойтись Глюкозе, MSK1.RU спросил у музыкальных критиков Сергея Соседова и Алексея Остудина и концертного директора топовых российских звезд Табриза Шахиди.

Соседов резко осудил певицу и организаторов концерта за то, что они «мало того что позвали и выпустили ее на сцену, так еще и не остановили это безобразие».

— Организатор отвечает за контент, и то, что эта певичка вышла в непотребном виде, — это вина во многом организаторов этого, с позволения сказать, концерта. Они что, не видели, в каком она состоянии? — задается вопросом Соседов.

Она что, модная какая-то певичка? Время Глюкозы давно ушло, я уж думал, она давно не выступает. С какой стати ее позвали? С какого перепуга?

Соседов объясняет, что в случае неадекватного поведения артиста на сцене организаторы должны останавливать выступление и штрафовать выступающих за невыполнение договора.

Зрители были оскорблены, задето их достоинство. За это должна отвечать она, организаторы концерта и организаторы самой площадки.

— В любом договоре с исполнителем написано по пунктам, как должен вести себя артист, — поясняет Соседов. — Певица обязана была появиться на сцене в адекватном состоянии, что бы у нее там ни случилось. Под чем она была — под действием запрещенных препаратов или алкоголя, это пусть там уже разбираются другие. Но в любом случае она должна выплатить неустойку по договору, и никак не наоборот.

Это недопустимо. Она должна быть наказана, несомненно. Плюс концерт и без этого не отвечал никаким требованиям качества — шел под ужасную фонограмму.

При этом концертный директор многих российских артистов Табриз Шахиди отзывается о произошедшем с Глюкозой намного более лояльно. Он отметил, что до этого случая артистка, на его практике, ни разу не была замечена в неисполнении обязанностей или скандалах.

— Наша компания неоднократно взаимодействовала с Натальей и ее концертным менеджментом. Никогда ранее никаких проблем с четкостью исполнения обязанностей за артистом замечено не было. Более того, надеюсь, что и в будущем ситуация не изменится и певица продолжит свою карьеру, — рассказал Шахиди MSK1.RU.

Шахиди рассказал, что знаком с нашумевшими видеофрагментами с концерта, но при этом не в курсе, что конкретно могло произойти и «почему выступление превратилось в то, что увидела и так интерпретировала общественность». Концертный директор при этом считает, что у каждого есть право на ошибку.

— Уверен, что потенциал Натальи как артистки большой. Пусть всё будет хорошо. Ну и главное, как говорится, здоровье. Остальное поправимо. И забудется. Мы все помним похожие случаи с коллегами по индустрии.

Любой человек может оступиться. Каждый может и, наверное, обязан осознать свою ошибку и извиниться, если кому-то доставил дискомфорт.

Музыкальный критик и продюсер Алексей Остудин рассказал, что тоже по работе пересекался с Ионовой-Чистяковой, и не может выделить каких-то особенных черт, за которые ее бы можно было осудить.

— Сейчас такое время, что к любому артисту, который выходит на сцену, приковано много внимания. Общественников сейчас расплодилось такое количество, что каждый артист находится под огромной лупой. Поэтому, конечно, в общем, артистам нужно стараться не давать поводы для обсуждения вообще, — отметил в разговоре с MSK1.RU Остудин.

Известно, что все авторские права на псевдоним и песни артистки принадлежат не самой Наталье, а ее бывшему продюсеру Максиму Фадееву. После скандального концерта Фадеев заявил, что хочет подать иск против Глюкозы. По его словам, то, что произошло в Красноярске, переходит все границы. Подробнее о заявлениях Фадеева читайте в нашем материале.

— Насколько я понимаю, теперь Фадеев собирается ей запретить петь песни и использовать псевдоним. Ну посмотрим. В принципе, если авторские права принадлежат ему, то он юридически может это сделать, конечно.

Но Глюкоза не единственная артистка, кто за последне время был замечен в скандальных выходках. О других музыкантах мы рассказали в нашем видео ниже.

Ранее Глюкоза была замечена в еще одном крупном скандале — артистка посетила голую вечеринку, а после была вырезана из эфиров федеральных каналов. Почитайте также, что известно о перезапуске проекта Глюк’oZа.

ПО ТЕМЕ
Глюкоза Артисты Российская эстрада Музыкальная интуиция Скандал Наталья Ионина Певица Скандал с Глюкозой
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Комментарии
33
Павел_п
23 июля 2024, 11:55
Человек, открывающий рот под фонограмму, не может называться певцом
Гость
23 июля 2024, 11:36
Что с внешностью, изменилась до неузнаваемости?!
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