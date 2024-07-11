Буря страстей и расходы: чего ждать от Венеры во Льве — советы астрологов

Транзит планеты произойдет вечером 11 июля Источник: Екатерина Евстафьева / NGS.RU











11 июля Венера перейдет в знак Льва. Период продлится до вечера 5 августа. В астрологии считается, что в это время возможен накал страстей и неразумные траты, но в то же время период удачен для того, чтобы наладить отношения и попросить прибавку к зарплате. Подробнее об этом рассказала новосибирский астролог Вероника Свиридова.



Влияние на отношения

Как объяснила Вероника Свиридова, отличительные черты периода — гордость и страсть. Больше всего на себе почувствуют изменения представители знаков зодиака Льва и Водолея. Считается, что Венера принесет в жизнь больше удовольствий и наслаждений. Мужчинам больше захочется радовать женщин, ухаживать, делать это театрально и демонстративно. Женщина, получая подарки, расскажет о них всему свету.



— Важно уделять внимание именно своему партнеру. Шаг влево, шаг вправо — и вы наткнетесь на бушующий ураган. Человеку становится очень важно быть в центре внимания, быть единственным. Тем, у кого есть тайный роман: в этот период ваш партнер о нем узнает и начнутся серьезные разговоры и драмы, — говорит Вероника Свиридова.



Когда Венера находится в знаке Льва, может возникнуть желание сделать отношения более яркими, легкими, игривыми, с искрой и азартом.



Деньги

Период Венеры во Льве, объясняет Вероника Свиридова, также сказывается на финансах. У некоторых может возникнуть желание сделать импульсивные покупки.



— Мы готовы тратить последние деньги, лишь бы удовлетворить свои потребности. Поэтому рекомендуется заранее распланировать свой бюджет, сначала закрыть базовые расходы (коммунальные платежи, кредиты, алименты, штрафы), распланировать расходы на транспорт, еду, карманные деньги, развлечения. Используйте это время для вложений, инвестиций, — говорит Вероника Свиридова.



При этом время подходит для того, чтобы порадовать себя билетами на концерты и развлекательные мероприятия. Астролог рекомендует потратить время на то, чтобы веселиться и радоваться, но при этом важно избегать сомнительных любовных связей.



— Получайте эмоции через удовольствия, шопинг, романтику, страсть, впечатления. И помните, что деньгами любовь не купишь. Гармоничный период, чтобы брать свое, не только в любви, но и на работе — смело просите прибавку к зарплате, продвигайтесь по карьерной лестнице, выставляйте напоказ и продажу то, что делаете своими руками: например, творчество и поделки будут очень цениться и успешно продаваться.



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