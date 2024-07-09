Четыре знака Зодиака почувствуют особое влияние от перехода Марса в Тельца: советы астролога

Транзит планеты произойдет в пятницу Источник: Юрий Орлов / Сеть городских порталов











12 июля, согласно ведической астрологии, планета Марс перейдет в земной знак Тельца. Период продлится до 26 августа. О том, на что стоит обратить внимание в эти полтора месяца, рассказала ведический астролог из Новосибирска Юлия Тарантина. Читайте подробности в авторской колонке.



Телец — это энергия стабильности, земной знак. Марс олицетворяет физическую энергию, его транзит укажет в вашей личной натальной карте на место, где потребуются усилия для достижения задуманного в ближайшее время.



Положение Марса в Тельце характеризует настойчивость, иногда — упрямство, терпение, целенаправленные действия, и достижение поставленных целей. С другой стороны, может исчезнуть желание выходить из зоны комфорта. Чувство лени и прокрастинации будет притормаживать ваши действия.



Для чего подходит период

Период Тельца в Марсе благоприятен для бизнесового подхода к планированию, поэтому рекомендуется ставить конкретные, реалистичные цели. Также время подходит для работы в саду и огороде, развития моторики рук (для этого подойдут рисование, рукоделие, гончарное мастерство, сбор пазлов).

Кроме этого рекомендуется обратить внимание на накопление ресурсов, в том числе духовных. Поэтому стоит сходить в СПА, на массаж, в театры или на выставки. Хороши практики на природе, работающие с энергией ЦИ — Цигун на природе, статические упражнения, Тайчи.

Транзит Марса по Тельцу наиболее гармоничен для знаков земной стихии — Девы, Козерога, а также для водных Рыб и Раков.



Согласно западной астрологии, 7 июля Венера перешла в созвездие Рака. Период продлится до 7 июля. В это время стоит ждать усиления романтического настроения.