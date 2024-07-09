НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+16°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+16°

пасмурно, без осадков

ощущается как +16

2 м/c,

сев.

 744мм 89%
Подробнее
0 Пробки
USD 88,17
EUR 95,66

ТЕМА ДНЯ

Сибирячку ищут после того, как затонула яхта

Дарим iPhone 15
Последние квартиры в ипотеку
Как продают «блатные номера»
Медикам снизили премии
Отремонтировали чужой дом
Как раздают «Экран»
Афиша на июль
НГС в Telegram
Развлечения мнение Четыре знака Зодиака почувствуют особое влияние от перехода Марса в Тельца: советы астролога

Четыре знака Зодиака почувствуют особое влияние от перехода Марса в Тельца: советы астролога

Период начнется 12 июля

325
Написать комментарий
Транзит планеты произойдет в пятницу

12 июля, согласно ведической астрологии, планета Марс перейдет в земной знак Тельца. Период продлится до 26 августа. О том, на что стоит обратить внимание в эти полтора месяца, рассказала ведический астролог из Новосибирска Юлия Тарантина. Читайте подробности в авторской колонке.

Телец — это энергия стабильности, земной знак. Марс олицетворяет физическую энергию, его транзит укажет в вашей личной натальной карте на место, где потребуются усилия для достижения задуманного в ближайшее время.

Положение Марса в Тельце характеризует настойчивость, иногда — упрямство, терпение, целенаправленные действия, и достижение поставленных целей. С другой стороны, может исчезнуть желание выходить из зоны комфорта. Чувство лени и прокрастинации будет притормаживать ваши действия.

Для чего подходит период

Период Тельца в Марсе благоприятен для бизнесового подхода к планированию, поэтому рекомендуется ставить конкретные, реалистичные цели. Также время подходит для работы в саду и огороде, развития моторики рук (для этого подойдут рисование, рукоделие, гончарное мастерство, сбор пазлов).

Кроме этого рекомендуется обратить внимание на накопление ресурсов, в том числе духовных. Поэтому стоит сходить в СПА, на массаж, в театры или на выставки. Хороши практики на природе, работающие с энергией ЦИ — Цигун на природе, статические упражнения, Тайчи.

Транзит Марса по Тельцу наиболее гармоничен для знаков земной стихии — Девы, Козерога, а также для водных Рыб и Раков.

Согласно западной астрологии, 7 июля Венера перешла в созвездие Рака. Период продлится до 7 июля. В это время стоит ждать усиления романтического настроения.

Подписывайтесь на Telegram-канал NGS, там мы решили порадовать любимых подписчиков крутыми подарками.

ПО ТЕМЕ
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции
Знаки зодиака Астрология Астролог Телец
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Мало походят на идеальных супругов»: журналистка НГС о том, почему Петр и Феврония — не лучший пример семейной идиллии
Анна Скок
Корреспондент
Мнение
«Меня хватило на полгода, а потом возненавидела людей». Как я заработала на недвижимости тревожность вместо миллионов
Алиса Князева
Корреспондент VLADIVOSTOK1.RU
Мнение
Никто не хочет получать сотни тысяч рублей? Разбираемся с кадровым экспертом, почему не хватает айтишников
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
«Lada — автомобиль, а "китаец" — автомобилесодержащий продукт». Крик души таксиста о машинах из Поднебесной
Анонимное мнение
Мнение
Посадить микрозелень и купить подушки: что делать в день новолуния в знаке Рака — советы астролога
Марина Шумкина
Рекомендуем
Знакомства

Svetlana,41

Элен,38

Deva,34

Александр,35

Олег,52

Рома,43

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Удаление неприятных запахов в салоне авто

1 000 ₽

Добавить объявление