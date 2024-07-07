Венера перейдет в созвездие Рака: почему пора взяться за свои эмоции — астролог дала советы

Венера образует союз с Меркурием, а затем к ним присоединится Солнце Источник: Анастасия Бичакова











В воскресенье, 7 июля, Венера переходит в знак Зодиака Рак — период продлится до 31 июля. Ведический астролог из Новосибирска Юлия Тарантина рассказала НГС, как вести себя в это время, чтобы настроиться на позитив и избежать неудач.



Юлия Тарантина отмечает, что, переходя в Рака, планета образует союз с Меркурием, а затем к ним присоединится Солнце. В этот период знак Зодиака будет работать на усиление романтического настроения и эмоций в отношениях, а также поможет удачно решать конфликты.



По словам эксперта, это хорошее время для творчества, акцента на семейных делах, развитии в себе способности принимать и давать окружающим любовь с заботой.



— Отличное время обратить внимание на то, какое значение мы придаем нашим эмоциям, на то, как относимся к уязвимости — своей и других. На первый план будет выходить способность быть сострадательным и чувствительным. Используйте Венеру в Раке, как возможность углубить эмоциональную близость с собой и близкими, — рекомендует астролог.



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