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Развлечения Венера перейдет в созвездие Рака: почему пора взяться за свои эмоции — астролог дала советы

Венера перейдет в созвездие Рака: почему пора взяться за свои эмоции — астролог дала советы

Период продлится до конца июля

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Венера образует союз с Меркурием, а затем к ним присоединится Солнце

В воскресенье, 7 июля, Венера переходит в знак Зодиака Рак — период продлится до 31 июля. Ведический астролог из Новосибирска Юлия Тарантина рассказала НГС, как вести себя в это время, чтобы настроиться на позитив и избежать неудач.

Юлия Тарантина отмечает, что, переходя в Рака, планета образует союз с Меркурием, а затем к ним присоединится Солнце. В этот период знак Зодиака будет работать на усиление романтического настроения и эмоций в отношениях, а также поможет удачно решать конфликты.

По словам эксперта, это хорошее время для творчества, акцента на семейных делах, развитии в себе способности принимать и давать окружающим любовь с заботой.

— Отличное время обратить внимание на то, какое значение мы придаем нашим эмоциям, на то, как относимся к уязвимости — своей и других. На первый план будет выходить способность быть сострадательным и чувствительным. Используйте Венеру в Раке, как возможность углубить эмоциональную близость с собой и близкими, — рекомендует астролог.

Астролог Вероника Свиридова объяснила, почему во время ретроградного Нептуна лучше бросить привычку жаловаться.

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