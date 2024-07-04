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Развлечения Бари хоть куда: как в 76 лет Бари Алибасов вновь стал молодоженом — его избранницей стала сиделка

Бари хоть куда: как в 76 лет Бари Алибасов вновь стал молодоженом — его избранницей стала сиделка

Показываем, как выглядят сейчас супруги, и вспоминаем жизненный путь продюсера группы «На-На»

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14 комментариев

Бари Алибасов никогда не отказывал себе в удовольствиях. Хочет — женится семь раз, хочет — выпьет жидкость для прочистки труб. Впрочем, чудаковатому продюсеру группы «На-На» его легкость на подъем не раз выходила боком. Например, как-то он на спор спрыгнул с третьего этажа и сломал позвоночник. Ну а последствия импульсивных браков обычно одинаковы — развод.

Впрочем, были у Бари Каримовича и продуманные (насколько это возможно в его случае) отношения. Например, с Лидией Федосеевой-Шукшиной их много лет связывала теплая дружба. Знаменитая актриса на 9 лет старше Алибасова, но это не помешало им сыграть свадьбу в 2018 году. Впрочем, долго закидонов веселого уроженца Казахстана Лидия Николаевна не выдержала.

В коротком видео чуть выше рассказываем про перипетии жизни Бари Алибасова и показываем, с кем он делит супружеское ложе в свои 77 лет.

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Комментарии
14
Татьяна 53
4 июля 2024, 18:52
Неугомонный, войдёт в историю шоу бизнеса количеством браков
Аарон Вассертрум
4 июля 2024, 18:32
Подгужылсо с кготом и женилсо на Дюймовочке?
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