Бари хоть куда: как в 76 лет Бари Алибасов вновь стал молодоженом — его избранницей стала сиделка

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Бари Алибасов никогда не отказывал себе в удовольствиях. Хочет — женится семь раз, хочет — выпьет жидкость для прочистки труб. Впрочем, чудаковатому продюсеру группы «На-На» его легкость на подъем не раз выходила боком. Например, как-то он на спор спрыгнул с третьего этажа и сломал позвоночник. Ну а последствия импульсивных браков обычно одинаковы — развод.



Впрочем, были у Бари Каримовича и продуманные (насколько это возможно в его случае) отношения. Например, с Лидией Федосеевой-Шукшиной их много лет связывала теплая дружба. Знаменитая актриса на 9 лет старше Алибасова, но это не помешало им сыграть свадьбу в 2018 году. Впрочем, долго закидонов веселого уроженца Казахстана Лидия Николаевна не выдержала.