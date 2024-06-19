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Развлечения Бирюзовая река и глубокий каньон: новосибирская модель журнала для взрослых опубликовала кадры с отдыха в Дагестане

Бирюзовая река и глубокий каньон: новосибирская модель журнала для взрослых опубликовала кадры с отдыха в Дагестане

Девушка отправилась в поход в Сулакский каньон

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Модель Виктория Кузнецова родилась в Новосибирске, сейчас ей 22 года

Яркие фото и видео с отдыха в Дагестане опубликовала новосибирская модель журнала Playboy Виктория Кузнецова. Кадры она опубликовала в личных социальных сетях.

Судя по снимкам, сибирячка отправилась в поход в Сулакский каньон. Красотка успела покататься на катере, искупаться, сделать потрясающие кадры из ущелья и на фоне бирюзовой реки Сулак.

— Дагестан. Невероятная красота и открытый душой народ, — подписала пост фотомодель.

Виктория Кузнецова в 19 лет приняла участие в шоу на ТНТ «Ты топ-модель» и вошла в десятку лучших участниц. Сибирячка обладает необычной внешностью, она говорит, что ей нравится, когда «все слишком». Выделяться из толпы Виктория начала еще в школе. После модельного проекта девушка кардинально сменила имидж, стала еще более дерзкой и эпатажной. В марте этого года девушка снялась для журнала Playboy. Фото сибирячки разместили на развороте.

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Ранее новосибирская фотомодель и участница конкурса красоты «Мисс Вселенная — 2013», 29-летняя Эльмира Абдразакова, поделилась фотографиями отдыха в Казахстане.

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