Бирюзовая река и глубокий каньон: новосибирская модель журнала для взрослых опубликовала кадры с отдыха в Дагестане

Виктория Кузнецова в 19 лет приняла участие в шоу на ТНТ «Ты топ-модель» и вошла в десятку лучших участниц. Сибирячка обладает необычной внешностью, она говорит, что ей нравится, когда «все слишком». Выделяться из толпы Виктория начала еще в школе. После модельного проекта девушка кардинально сменила имидж, стала еще более дерзкой и эпатажной. В марте этого года девушка снялась для журнала Playboy. Фото сибирячки разместили на развороте.

