Готовы терпеть толпу, поют и делают селфи: как новосибирцы отмечают День России — 10 атмосферных фото

Погода стремительно портится, но не настроение новосибирцев! Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске в самом разгаре празднование Дня России. Развлекательные программы проходят сразу на нескольких крупных площадках. И на Михайловской набережной и в парке «Арена» сегодня очень многолюдно.

Смотрим, как горожане отдыхают и веселятся! Они готовы стоять в длинных очередях, поют, танцуют и ждут выступления любимых артистов и блогеров.

В парке «Арена» сегодня проходит фестиваль «Блогеры России» Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











На нем можно приклеить ленту к огромному флагу России Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











И конечно, как обойтись без красивых снимков? Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Флаг поднимут в конце фестиваля Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Новосибирцы готовы стоять в огромной толпе у сцены Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











На Михайловской набережной особая атмосфера Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Здесь тоже идет праздничная программа Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











И можно сделать красивые снимки Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











И даже заняться спортом! Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Мы ведем онлайн-трансляцию, как новосибирцы празднуют День России. У парка «Арена», сегодня, 12 июня, собрались толпы у всех трех входов. Попасть внутрь можно только через рамки.

