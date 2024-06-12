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Развлечения Готовы терпеть толпу, поют и делают селфи: как новосибирцы отмечают День России — 10 атмосферных фото

Готовы терпеть толпу, поют и делают селфи: как новосибирцы отмечают День России — 10 атмосферных фото

Вечером должен пойти дождь, но пока на улице хорошая погода

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Погода стремительно портится, но не настроение новосибирцев!

В Новосибирске в самом разгаре празднование Дня России. Развлекательные программы проходят сразу на нескольких крупных площадках. И на Михайловской набережной и в парке «Арена» сегодня очень многолюдно.

Смотрим, как горожане отдыхают и веселятся! Они готовы стоять в длинных очередях, поют, танцуют и ждут выступления любимых артистов и блогеров.

В парке «Арена» сегодня проходит фестиваль «Блогеры России»
На нем можно приклеить ленту к огромному флагу России
И конечно, как обойтись без красивых снимков?
Флаг поднимут в конце фестиваля
Новосибирцы готовы стоять в огромной толпе у сцены
На Михайловской набережной особая атмосфера
Здесь тоже идет праздничная программа
И можно сделать красивые снимки
И даже заняться спортом!

Мы ведем онлайн-трансляцию, как новосибирцы празднуют День России. У парка «Арена», сегодня, 12 июня, собрались толпы у всех трех входов. Попасть внутрь можно только через рамки.

Сегодня мэрия Новосибирска поздравила горожан с Днем России постом в соцсети, который бы иллюстрирован картой страны без Крыма, Калининградской области и новых территорий. Как это объяснили чиновники.

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День России День России - 2024 Михайловская набережная Парк Арена
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