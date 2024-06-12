Развлечения Готовы терпеть толпу, поют и делают селфи: как новосибирцы отмечают День России — 10 атмосферных фото
Готовы терпеть толпу, поют и делают селфи: как новосибирцы отмечают День России — 10 атмосферных фото
Вечером должен пойти дождь, но пока на улице хорошая погода
1 688
В Новосибирске в самом разгаре празднование Дня России. Развлекательные программы проходят сразу на нескольких крупных площадках. И на Михайловской набережной и в парке «Арена» сегодня очень многолюдно.
Смотрим, как горожане отдыхают и веселятся! Они готовы стоять в длинных очередях, поют, танцуют и ждут выступления любимых артистов и блогеров.