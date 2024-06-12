Без Крыма и Калининграда: мэрия поздравила новосибирцев с Днем России неполной картой страны — объяснение чиновников

Мэрия Новосибирска поздравила горожан с Днем России постом в соцсети, который бы иллюстрирован картой страны без Крыма, Калининградской области и новых территорий.
Пост вышел сегодня в официальной группе во «ВКонтакте» в 09:00.
Пост с неправильной картой после обращения корреспондента НГС удалили.
— При размещении поста была допущена ошибка в инфографике. Спасибо за вашу внимательность и бдительность. Информация будет исправлена и обновлена, — ответил корреспонденту НГС начальник департамента информационной политики мэрии Михаил Столяров.
Мы ведем онлайн-трансляцию, как новосибирцы празднуют День России. У парка «Арена», сегодня, 12 июня, собрались толпы у всех трех входов. Попасть внутрь можно только через рамки.