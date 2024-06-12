НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+22°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+22°

облачно, без осадков

ощущается как +23

1 м/c,

вос.

 745мм 72%
Подробнее
4 Пробки
USD 89,02
EUR 95,74
Реклама

СРОЧНО

Как новосибирцы отмечают День России — онлайн

Дело Перлова
Лето с пользой
Подделка от автодилера
Как не пропустить отпуск
Обзор набережных
Возвращение к бывшим
Неудачные свидания
Худшие дорожники Новосибирска
Экстрасенсы в селе
НГС в Telegram
Город Без Крыма и Калининграда: мэрия поздравила новосибирцев с Днем России неполной картой страны — объяснение чиновников

Без Крыма и Калининграда: мэрия поздравила новосибирцев с Днем России неполной картой страны — объяснение чиновников

Праздничный пост с ошибкой уже удален

899
18 комментариев
Сегодня в стране отмечается День России

Мэрия Новосибирска поздравила горожан с Днем России постом в соцсети, который бы иллюстрирован картой страны без Крыма, Калининградской области и новых территорий.

Пост вышел сегодня в официальной группе во «ВКонтакте» в 09:00.

Карта страны была размещена в неполном виде

Пост с неправильной картой после обращения корреспондента НГС удалили.

Сейчас картинка недоступна

— При размещении поста была допущена ошибка в инфографике. Спасибо за вашу внимательность и бдительность. Информация будет исправлена и обновлена, — ответил корреспонденту НГС начальник департамента информационной политики мэрии Михаил Столяров.

Мы ведем онлайн-трансляцию, как новосибирцы празднуют День России. У парка «Арена», сегодня, 12 июня, собрались толпы у всех трех входов. Попасть внутрь можно только через рамки.

ПО ТЕМЕ
Мэрия Новосибирска День России День России - 2024 Карта России Крым
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Орут, пристают и чуть ли за руку не хватают»: журналистка НГС — о резонансном конфликте Грефа и беспорядке в алтайском такси
Александра Бруня
Корреспондент
Мнение
Пляжи, веломаршруты и европейские городки. Журналист рассказала, чем заняться в Калининграде и области
Серафима Путиева
Мнение
«Можешь купить пистолет, так, между делом». Россиянка дважды съездила пожить в Америку — плюсы и минусы
Зоя Неджефова
Мнение
Так не сиди, тут не ходи, свечку не держи: сибирячка — об активных бабушках, которые убивают желание ходить в церковь
Настасья Медведева
Журналист
Мнение
Угрюмые люди, недоступные девушки и плохие авто: 27-летний китаец честно рассказал о впечатлениях от России
Джексон
предприниматель из Гонконга
Рекомендуем
Знакомства

Ivka,  33

Кирилл,  40

Алексей,  45

kaatyaant,  25

Любовь,  50

Sokol,  39

Начать знакомиться
Объявления

Вывоз Мусора

350 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Добавить объявление