НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+24°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+24°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +23

3 м/c,

ю-в.

 743мм 44%
Подробнее
5 Пробки
USD 88,99
EUR 95,64
Реклама

СРОЧНО

Во второй декаде июня ждет погода до +32 градусов

Худшие дорожники Новосибирска
Лето с пользой
Экстрасенсы в селе
Как не пропустить отпуск
Обзор точек «Восток-корта»
Что не так с такси на Алтае
Бандитские фото
НГС в Telegram
Развлечения «Всю магию кино раскрою»: Кологривый поцеловал актрису в закулисье и показал, куда засунул микрофон

«Всю магию кино раскрою»: Кологривый поцеловал актрису в закулисье и показал, куда засунул микрофон

Актер поделился тем, что остается за кадром нового проекта

1 488
66 комментариев
Кологривый снимается в проекте вместе с Ольгой Тумайкиной

Актер Никита Кологривый показал закулисье съемок проекта «Любовь зла» (18+). Звезда поцеловал актрису Ольгу Тумайкину и рассказал, куда прячет микрофон.

Кологривый опубликовал короткий ролик в своих социальных сетях, в нем актер вместе со съемочной командой шутит, что, чтобы без проблем поворачиваться в кадре, у них есть небольшой секрет. Они прикрепляют аппаратуру микрофона на ноге.

— Чтобы вы потом не говорили, что видите провод, вдруг BadComedian решит сделать обзор. Чтобы не видеть этот кирпич, мы прячем его на ногу, потому что, кому интересно смотреть на чужие ноги. Только на женские надо смотреть, — шутят участники видео. — Всю магию кино раскрою.

Съемочная команда рассказала, что аппаратуру от микрофона прикрепляют к ноге, чтобы его не было в кадре

Ближе к концу видео в кадре появляется актриса Ольга Тумайкина, она добавляет, что ей интересно смотреть на чужие ноги. В этот момент ее в щеку целует Никита Кологривый и говорит пару комплиментов о том, как прекрасно актриса выглядит в кадре.

Сейчас актер из Новосибирска снимается в комедии «Любовь зла» (18+). В нем вор-домушник, его как раз и играет Кологривый, попадает в неприятности, задолжав деньги бандитам. Во время ограбления он становится свидетелем того, что хозяйка квартиры Ева пытается сжечь всё, что напоминает ей о парне-предателе.

Кологривый снимается и в другой комедии, правда, в ней он играет призрака, который терроризирует семью.

ПО ТЕМЕ
Никита Кологривый Актер Микрофон Съемки
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Так не сиди, тут не ходи, свечку не держи: сибирячка — об активных бабушках, которые убивают желание ходить в церковь
Настасья Медведева
Журналист
Мнение
«Орут, пристают и чуть ли за руку не хватают»: журналистка НГС — о резонансном конфликте Грефа и беспорядке в алтайском такси
Александра Бруня
Корреспондент
Мнение
Получить права или пройти обучение: три знака Зодиака почувствуют влияние июньского новолуния — советы на этот день
Елена Коржаневская
Мнение
«Я абьюзер и деспот, эгоист и нарцисс»: исповедь домашнего тирана — как от его побоев сбежала девушка и отвернулась семья
Иван Б.
Называет себя абьюзером
Мнение
Пляжи, веломаршруты и европейские городки. Журналист рассказала, чем заняться в Калининграде и области
Серафима Путиева
Рекомендуем
Знакомства

Антонина,  37

Гариб,  32

Аня,  39

Екатерина,  38

Денис,  34

Ирина,  65

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Дрова сосновые (горбыль) с доставкой самосвалом

800 ₽

Добавить объявление