«Всю магию кино раскрою»: Кологривый поцеловал актрису в закулисье и показал, куда засунул микрофон

Кологривый снимается в проекте вместе с Ольгой Тумайкиной Источник: телеграм-канал «Никита Кологривый»











Актер Никита Кологривый показал закулисье съемок проекта «Любовь зла» (18+). Звезда поцеловал актрису Ольгу Тумайкину и рассказал, куда прячет микрофон.



Кологривый опубликовал короткий ролик в своих социальных сетях, в нем актер вместе со съемочной командой шутит, что, чтобы без проблем поворачиваться в кадре, у них есть небольшой секрет. Они прикрепляют аппаратуру микрофона на ноге.

— Чтобы вы потом не говорили, что видите провод, вдруг BadComedian решит сделать обзор. Чтобы не видеть этот кирпич, мы прячем его на ногу, потому что, кому интересно смотреть на чужие ноги. Только на женские надо смотреть, — шутят участники видео. — Всю магию кино раскрою.

Съемочная команда рассказала, что аппаратуру от микрофона прикрепляют к ноге, чтобы его не было в кадре Источник: телеграм-канал «Никита Кологривый»

Ближе к концу видео в кадре появляется актриса Ольга Тумайкина, она добавляет, что ей интересно смотреть на чужие ноги. В этот момент ее в щеку целует Никита Кологривый и говорит пару комплиментов о том, как прекрасно актриса выглядит в кадре.

Сейчас актер из Новосибирска снимается в комедии «Любовь зла» (18+). В нем вор-домушник, его как раз и играет Кологривый, попадает в неприятности, задолжав деньги бандитам. Во время ограбления он становится свидетелем того, что хозяйка квартиры Ева пытается сжечь всё, что напоминает ей о парне-предателе.