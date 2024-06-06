Невидимого Кологривого снимают в новом сериале: он будет терроризировать семью Оксаны Акиньшиной

Звезда сыграет одну из главных ролей в картине Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Никита Кологривый сыграет невидимого героя в новом сериале «Семейный призрак» (6+). По задумке, актер будет терроризировать семью Максима Лагашкина и Оксаны Акиньшиной.



Как сообщают на официальном сайте «Наше кино», съемки сериала в Москве и области уже идут, закончить проект хотят в конце июня. Премьера состоится летом следующего года.

По задумке, бывший банковский сотрудник Василий Кирсанов (Максим Лагашкин), а теперь иллюзионист-неудачник для того, чтобы создать свое шоу, уговаривает жену Светлану (Оксану Акиньшину) продать их квартиру и купить жилье поменьше. Семья переезжает, а шоу проваливается.

На постере Никиту Кологривого не показали Источник: «Наше кино»











Тогда жена решает, что им с двумя детьми тесно в однушке, и требует квартиру побольше. В поисках жилья Василий натыкается на выгодное объявление, денег от продажи старой квартиры, как раз хватит на новую трехкомнатную. Но жилье оказывается с призраком бывшим футболистом Серегой (Никитой Кологривым), которого Кирсанов решает изгнать.



Призрак остался на земле, потому что у него есть незаконченное дело — поздравить дочку с днем рождения и подарить ей огромную куклу. Тогда вся семья уезжает с Серегой в провинциальный город, чтобы помочь призраку.

В конце марта этого года Никита Кологривый пошел с друзьями в кальянную в Новосибирске, где произошел скандал. Артист укусил хостес за бедро, а потом разделся и полез в драку с ее коллегами. После инцидента Кологривый оказался в ИВС за мелкое хулиганство. Он пробыл в нем семь суток.



Недавно актера заметили в Саратове, он прилетел туда для съемок в сериале «Комбинация» (18+).