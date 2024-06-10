Подвел китайский таксист: закончилось шоу «Сокровища император» — выиграл ли Дава 13 миллионов

Дава с братом заняли третье место Источник: Dava TV/ телеграм-канал











Дава не смог выиграть деньги в шоу «Сокровища император». Вчера, 9 июня, вышла финальная серия передачи на ТНТ. В ней соревновались три пары: Мария Миногарова с Пару Хачатуровым, Евгений Ершов с мамой, Дава с двоюродным батом Арманом.

Дава с братом заняли третье место в шоу и им не досталось миллион юаней, который был призом. Это около 13–14 миллионов рублей. В последнем испытании Дава с братом лидировали. Они угадали, что на странном плакате, который им выдали — QR-код и попросили прохожего китайца его сканировать, а потом вызвать им такси. Они обгоняли команду «синих» — Евгения Ершова с мамой. Те догадались о сканировании только после Давы и вызвали такси позже. Но таксист Давы ехал 40 км\ч, а Евгения Ершова быстрее. Из-за этого команда «синих» приехала раньше.

— Это был не простой, но безумно крутой путь, который мы прошли от начала и до конца. Спасибо моему брату, который несмотря на все трудности, сумел преодолеть этот путь вместе со мной. Прошел крутую трансформацию и смог перебороть себя (начал бегать). Если вернуться назад, я бы снова выбрал своего брата. Семья — это самое главное, — написал в своем телеграм-канале Дава.

Певец поблагодарил тех, кто поддерживал «оранжевую» команду на шоу. Также отдельно «спасибо» Дава сказал ТНТ. Первое место заняли Мария Миногарова с Пару Хачатуровым. Последним соревнованием было задание собрать 3D-пазл.