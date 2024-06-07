Киркоров отказался поддержать Даву в борьбе за 13 миллионов рублей — что стало причиной

Филипп Киркоров отказался поддержать Даву на съемках шоу «Сокровища императора» в Китае. О том, что случилось в финальном эпизоде, рассказали в пресс-службе телеканала ТНТ, где выходит программа. Окончание соревнования между тремя парами артистов покажут в воскресенье, 9 июня.

Накануне решающего испытания, пообещали на канале ТНТ, участников шоу будет ждать сюрприз: в проект вернутся выбывшие участники, в том числе и Филипп Киркоров. Им нужно будет решить, какая из пар артистов получит преимущество перед другими. При голосовании поп-певец отказался поддержать Даву, хотя и заявил, что команда «оранжевых» ему самая близкая:

— Из всех присутствующих пара Давида и Армана для меня самая близкая, потому что Давид - мой друг. Но я уверен, что у него всё получится и без моей поддержки. Мы с Вольфгангом [Черни] решили поддержать пару, которая удивила всех и меня в первую очередь, — заявил на съемках поп-король Филипп Киркоров.