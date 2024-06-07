Киркоров отказался поддержать Даву в борьбе за 13 миллионов рублей — что стало причиной

Филипп Киркоров отказался поддержать Даву на съемках шоу «Сокровища императора» в Китае. О том, что случилось в финальном эпизоде, рассказали в пресс-службе телеканала ТНТ, где выходит программа. Окончание соревнования между тремя парами артистов покажут в воскресенье, 9 июня.
Накануне решающего испытания, пообещали на канале ТНТ, участников шоу будет ждать сюрприз: в проект вернутся выбывшие участники, в том числе и Филипп Киркоров. Им нужно будет решить, какая из пар артистов получит преимущество перед другими. При голосовании поп-певец отказался поддержать Даву, хотя и заявил, что команда «оранжевых» ему самая близкая:
— Из всех присутствующих пара Давида и Армана для меня самая близкая, потому что Давид - мой друг. Но я уверен, что у него всё получится и без моей поддержки. Мы с Вольфгангом [Черни] решили поддержать пару, которая удивила всех и меня в первую очередь, — заявил на съемках поп-король Филипп Киркоров.
До финала шоу «Сокровища императора», которое снимается в Китае, дошли три сильнейшие команды, в которые входили: Давид Манукян и Арман Давтян, Мария Миногарова и Парур Хачатуров, а также Евгений Ершов и Елена Путылина. В борьбе за 1 миллион юаней (примерно 13 миллионов рублей) участникам пришлось проходить испытания на силу, ловкость и коммуникабельность. Игроки погружаются в историю и традиции Китая и пытаются понять друг друга с местными жителями.
До этого Киркоров и Дава неоднократно удивляли зрителей своими публичными взаимоотношениями: например, в марте на шоу «Маска» поп-король перед камерами назвал новосибирского блогера «пираньей». Когда перед жюри выступил артист в костюме Акулы, Валерия, также, как и Филипп Киркоров, занимающая место судьи, предположила, что под маской скрывается Давид Манукян. В ответ Киркоров заявил: «Тогда я его первый солью». На вопрос Регины Тодоренко о том, какие у певца претензии к Даве, Киркоров ответил: «А он знает, за что» и назвал Манукяна пираньей.
При этом певец и блогер неоднократно демонстрировали дружбу. Например, Давид Манукян подарил поп-королю сумку Louis Vuitton в форме лодки. Мы узнали, сколько она стоит.