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Развлечения Киркоров отказался поддержать Даву в борьбе за 13 миллионов рублей — что стало причиной

Киркоров отказался поддержать Даву в борьбе за 13 миллионов рублей — что стало причиной

Ранее на съемках программы «Маска» поп-король назвал новосибирского блогера пираньей

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Давид Манукян и его напарник Арман Давтян дошли до финала

Филипп Киркоров отказался поддержать Даву на съемках шоу «Сокровища императора» в Китае. О том, что случилось в финальном эпизоде, рассказали в пресс-службе телеканала ТНТ, где выходит программа. Окончание соревнования между тремя парами артистов покажут в воскресенье, 9 июня.

Накануне решающего испытания, пообещали на канале ТНТ, участников шоу будет ждать сюрприз: в проект вернутся выбывшие участники, в том числе и Филипп Киркоров. Им нужно будет решить, какая из пар артистов получит преимущество перед другими. При голосовании поп-певец отказался поддержать Даву, хотя и заявил, что команда «оранжевых» ему самая близкая:

— Из всех присутствующих пара Давида и Армана для меня самая близкая, потому что Давид - мой друг. Но я уверен, что у него всё получится и без моей поддержки. Мы с Вольфгангом [Черни] решили поддержать пару, которая удивила всех и меня в первую очередь, — заявил на съемках поп-король Филипп Киркоров.

До финала шоу «Сокровища императора», которое снимается в Китае, дошли три сильнейшие команды, в которые входили: Давид Манукян и Арман Давтян, Мария Миногарова и Парур Хачатуров, а также Евгений Ершов и Елена Путылина. В борьбе за 1 миллион юаней (примерно 13 миллионов рублей) участникам пришлось проходить испытания на силу, ловкость и коммуникабельность. Игроки погружаются в историю и традиции Китая и пытаются понять друг друга с местными жителями.

Съемки финального этапа прошли в два дня, до решающих испытаний добрались три команды

До этого Киркоров и Дава неоднократно удивляли зрителей своими публичными взаимоотношениями: например, в марте на шоу «Маска» поп-король перед камерами назвал новосибирского блогера «пираньей». Когда перед жюри выступил артист в костюме Акулы, Валерия, также, как и Филипп Киркоров, занимающая место судьи, предположила, что под маской скрывается Давид Манукян. В ответ Киркоров заявил: «Тогда я его первый солью». На вопрос Регины Тодоренко о том, какие у певца претензии к Даве, Киркоров ответил: «А он знает, за что» и назвал Манукяна пираньей.

При этом певец и блогер неоднократно демонстрировали дружбу. Например, Давид Манукян подарил поп-королю сумку Louis Vuitton в форме лодки. Мы узнали, сколько она стоит.

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DAVA Филипп Киркоров Сокровища императора
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