Сбежала от мужа-тирана и сделала пластику на ТВ: как сибирячка сменила имя и стала звездой 90-х

Сбежала от мужа-тирана и сделала пластику: как девочка из Сибири стала Алисой Мон — звездой 90-х Источник: программа «Море откровений» на YouTube-канале «Кубань 24»











«Я сама вся из музыки состою. Я — музыка. Музыка заменяет мне всё абсолютно», — рассказывала в одном из интервью пятилетней давности Алиса Мон. Она дважды взлетала на музыкальный олимп, страдала от издевательств мужа, а пластическую операцию, которую сделали певице на лице и груди, показали по телевидению на всю страну. «ИрСити» рассказывает о непростом жизненном и творческом пути талантливой Алисы Мон. В августе ей исполнится уже 60 лет.

Как победить бифштексы

Настоящее имя Алисы Мон — Светлана Безух. Она родилась 15 августа 1964 года в городе Слюдянке на берегу Байкала. В семье железнодорожников. В школе получала хорошие отметки, была активисткой, входила в комитет комсомола, вела культурно-массовые мероприятия.

В семье все были поющие, поэтому Света рано начала проявлять интерес к музыке. Но певицей становиться не планировала, она занималась спортом, выступала за школьную сборную по баскетболу.

Пыталась поступить в музыкальную школу, но не взяли. В старших классах начала сочинять собственные песни и для этого самостоятельно выучилась играть на фортепиано. Создала ансамбль, вместе с которым исполняла песни своих кумиров, главным из которых была Алла Пугачева. А после 11-го класса Светлана поступила в Иркутский политех, где изучала железобетонные конструкции. В студенческие годы пела в коллективе «Фидис». Из-за репетиций прогуливала занятия, поэтому ее отчислили. Девушка пыталась поступить в педагогический вуз, даже поработала лаборантом по физике в родной школе, но не сложилось. Так же было и с медучилищем.

В конце концов в 1983 году она со второй попытки поступила в музыкальное училище в Новосибирске. Училась на эстрадно-джазовом факультете. В 1985 году стала солисткой джазового оркестра училища, вместе с коллективом подрабатывая в ресторанах. Но учебное заведение так и не окончила. Как рассказывала певица в интервью, ее отчислили за профнепригодность.

— А им некуда было деваться. И маму вызывали, говорили с ней, лекции проводили. Очень уж им не нравилось, что я в «Интуристе» пою. <...> Команда наша, она состояла из трех мужчин и меня. Маленький такой пятачок, на котором мы работали, но звучали мы круче всех. Они меня просто охраняли. Я была как дочь полка. Потом у нас очень был четкий регламент. Если мы отрабатывали сет, мы уходили. Никогда нельзя было за стол присесть. Это «Интурист», там везде прослушка, камеры, люди из КГБ, — вспоминала юность Алиса Мон.

Тогда, кстати, девушка научилась, что называется, «побеждать бифштексы», то есть петь в ресторанах так, чтобы посетители забывали об ужине и слушали только песни.



Первый взлет Моны Лизы

В 1985 году при Новосибирской государственной филармонии возник коллектив «Лабиринт» под руководством композитора Сергея Муравьева. Об этом узнала и Светлана. Она предложила музыкантам, с которыми выступала в «Интуристе», пройти кастинг, в итоге взяли всех, кроме нее. Но девушка приходила на репетиции просто «вольным слушателем», так как в этой группе играл ее первый муж, гитарист Василий Маринин. Певица потом вспоминала, что с ним ее связывали секс и любовь к музыке. Глубоких чувств к музыканту не было.

Как-то раз девушка подменила певца, который не мог записать вокал к песне. Сергею Муравьеву приглянулась манера Светланы, и он решил: пускай поет. Так, с 1986 года она стала солисткой «Лабиринта». И тогда же закрутился роман с Муравьевым. На тот момент он был уже второй раз женат. Но Светлана буквально боготворила возлюбленного и всю жизнь считала своим гуру. В то время она взяла себе псевдоним — Алиса Мон. Это было созвучно словам «Мона Лиза».

Первый успех «Лабиринту» принесло выступление в программе «Утренняя почта». Там Алиса исполнила песню «Обещаю». Это было первое ее выступление перед камерой.

— Не знаю, с перепугу или от смелости, или от того, что меня поддерживали, я еще и подмигнула в камеру. И всё оставили. И близко сняли. До этого так не делали. Муравьев сказал: «Я хочу, чтобы эту девочку сняли крупным планом», — делилась певица.

В 1988 году был издан альбом «Возьми мое сердце». В него входила и песня «Подорожник», слова к которой написал Михаил Танич.

— Песню «Подорожник» уже в готовом, в спетом мною виде, хотели передислоцировать Кате Семеновой, потому что она на тот момент была уже известная, и к ней приходил сам Муравьев по просьбе Танича. Потому что Танич хотел, чтобы спела Катя. А Катя — она же наш человек. Говорит: «Вы думаете, я лучше спою, что ли? Тут уже так здорово спето, что я не буду ничего петь», — смеясь, пересказывала эту историю Алиса Мон.

В итоге девушка исполнила «Подорожник» в передаче «Песня-1988», и композиция сразу же стала хитом. Фестиваль принес Алисе приз зрительских симпатий и всесоюзную популярность.

Культовое исполнение песни «Подорожник-трава» Источник: Vladimir Stolyrov / YouTube

Свой образ Мон в одном из интервью в шутку назвала «девочка с пальмой на голове». По ее словам, наряд собирали с миру по нитке.

После оглушительного успеха «Лабиринт» заключил контракт с фирмой «Мелодия» для записи альбома. А в конце 80-х артисты Новосибирской филармонии отправились на гастроли по Советскому Союзу, во время которых родились новые песни «Здравствуй и прощай» и «Птичка в клетке».

А затем Алиса отделилась от «Лабиринта» и сосредоточилась на сольном творчестве. Продюсером певицы стал ее второй муж — Сергей Муравьев.

В 1991 году Алиса вышла на международный уровень. Она отправилась в Европу на конкурс Midnight Sun, который проходил в Финляндии, и получила диплом. Для участия в соревновании Мон пришлось освоить финский и английский языки, песни на которых входили в обязательную программу. После этого певица год проработала в США.

В 1992 году Алиса вернулась в Россию и участвовала в международном музыкальном фестивале «Ступень к Парнасу».

Куда пропала Алиса Мон?

Казалось бы, карьера идет на взлет, но в какой-то миг Алиса Мон пропала с эстрады. Всему виной стали тяжелые отношения с мужем, Сергеем Муравьевым, который безумно ревновал и издевался над женой. Разница между супругами составляла 20 лет.

— До сих пор не знаю, почему он проявлял жестокость. И, собственно, мне уже это не надо. Тогда я думала, что он просто любит меня, вот такая любовь. А потом уже, со временем, стала понимать, что когда любишь, наоборот, способен и отпустить, и поцеловать. А он-то так не делал. Он издевался и еще и закрывал. Поэтому это не любовь никакая. Это что-то другое, — вспоминала Алиса об отношениях с Муравьевым.

Выражение «девочка с помойки» — это я слышала от него. Алиса Мон, певица

Она подчеркивала, что сейчас бы уже не вышла за него замуж, чтобы не разрушать чужую семью. А тем, кто находится в отношениях с мужем-тираном, советовала не терпеть и уходить при первой же возможности.



Сама же Алиса несколько раз пыталась уйти от Муравьева, но ему каждый раз удавалось ее вернуть. И как только семья воссоединялась, муж вновь начинал избивать и унижать Алису.

В 1989 году у пары родился сын, которого назвали в честь отца — Сергеем. Последней каплей стал ультиматум, поставленный мужем: либо они живут как полная семья, либо Алиса никогда больше не увидит мальчика. Сбежать удалось в тот момент, когда малыш приболел. Как только Муравьев уехал, певица собрала вещи, забрала ребенка и вернулась в родную Слюдянку.

«Алмазу» просто повезло

В Слюдянке Алиса прожила недолго и вскоре переехала в Ангарск, где устроилась художественным руководителем во дворец культуры «Энергетик». Параллельно певица продолжала писать песни. Так родился хит «Алмаз». Тогда же артистка сменила имя — в паспорте она тоже стала Алисой Мон.

— Ничем не поделился мой бывший. Поэтому единственное, что у меня осталось, — это мой сын и мое имя. Его, естественно, сразу же официально и поменяла. Даже не зная, зачем я это делаю, потому что в принципе это было уже неактуально на тот момент. Я думала, что я не вернусь на сцену, — вспоминала Алиса Мон.

Хит Алисы Мон, который, кажется, знают все, кто застал 90-е Источник: MELOMAN VIDEO / YouTube

Однажды в ДК «Энергетик» приехала группа московских артистов. Среди исполнителей оказались знакомые. Звукорежиссер, послушав кассету с записью песни, взял экземпляр в столицу. Спустя 10 дней посреди ночи раздался звонок — Алисе предложили совместную работу над клипом и полноценным диском. В 1996-м на студии звукозаписи «Союз» выпустили «Алмаз», который вновь стал хитом. А через год появился клип, который транслировали все ведущие телеканалы России.



На видео певица — в пышном белом платье и широкополой шляпе, которую подарила потом Сергею Пенкину для пародийного номера. Клип снимали в Америке, из всего материала в финальный монтаж попало только 97%, утверждала в одном из интервью Алиса Мон.

Позже артистка узнала, что ее обманывал продюсер — он практически не платил за концерты и продажи песни.

— Даже когда «Алмаз» был на самом пике, я почти не получала денег. По-моему, только тысячу долларов в месяц мне выдавали. Из них надо было отдать, по-моему, триста или четыреста — за квартиру, а на остальное жить, — рассказывала певица.

Кадр из клипа на песню «Стань моим» Источник: MELOMAN VIDEO / YouTube











Но именно эта песня вдохновила Алису Мон.



— «Алмаз» изменил мою жизнь, поделил ее на до и после. Во-первых, я сама себе подняла самооценку, которую убил во мне Муравьев. А во-вторых, я написала хит, который был под стать «Подорожнику», и вернулась через 10 лет, а это тоже невозможно, — радостно рассказывала певица.

После этого Алиса стала периодически появляться на сцене и ТВ.

Неудачная пластическая операция

Почти в каждом интервью у Мон спрашивают, как ей удается оставаться в форме. Она отвечает по-разному, но в основном всё дело в удачной генетике, правильном питании и регулярных пеших прогулках. Плюс, конечно же, вмешательство специалистов.

Так, в 2016-м Алиса участвовала в шоу «Модный приговор», а в 2017-м решилась на кардинальное преображение в программе «На 10 лет моложе». На этом проекте артистка согласилась на пластическую операцию и пересмотр гардероба. Тогда она утверждала, что ей это нужно, чтобы в третий раз вернуться на эстраду и покорить зрителей.

Кадр из шоу «Шоумаскгоон» Источник: WeiT Media / YouTube











Во время программы Алисе сделали подтяжку лица и блефаропластику. Кроме того, увеличили грудь. Поработали также косметологи и стоматологи, а в завершение — стилисты. В конце телешоу состоялась телевизионная премьера песни «Розовые очки».



На программе Алиса пожаловалась своему коллеге — певцу Шуре — на боли. Позже стало известно, что операцию на груди пришлось переделывать.