Почти 200 штук: в интернете продают карточки ХК «Сибирь» — фото коллекции, за которую просят больше 20 тысяч

На сайте объявлений в Новосибирске выставили на продажу больше сотни коллекционных карточек, посвященных хоккейному клубу «Сибирь». Их общая стоимость — 25 тысяч рублей.
По словам продавца, он собирал карточки несколько лет, но потерял интерес к коллекционированию. Всего в объявлении выставлены 180 экземпляров от разных производителей. Судя по фото, на большинстве из них изображены хоккеисты.
— Все карточки в защитных кармашках, без альбома. Аргументированный торг возможен, — утверждается в описании.
Ранее была выставлена на продажу огромная коллекция спичечных этикеток: НГС публиковал их фотографии. Кроме того, сибирячка предлагает коллекцию насекомых и других членистоногих, в комплекте с которыми можно забрать журналы.
А еще женщина продавала коллекцию кукол в этнических костюмах — все они в разных нарядах. Их стоимость — 6,2 тысячи рублей.