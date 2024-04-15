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Развлечения Почти 200 штук: в интернете продают карточки ХК «Сибирь» — фото коллекции, за которую просят больше 20 тысяч

Почти 200 штук: в интернете продают карточки ХК «Сибирь» — фото коллекции, за которую просят больше 20 тысяч

По словам продавца, он собирал карточки несколько лет

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Публикуем часть коллекции

На сайте объявлений в Новосибирске выставили на продажу больше сотни коллекционных карточек, посвященных хоккейному клубу «Сибирь». Их общая стоимость — 25 тысяч рублей.

По словам продавца, он собирал карточки несколько лет, но потерял интерес к коллекционированию. Всего в объявлении выставлены 180 экземпляров от разных производителей. Судя по фото, на большинстве из них изображены хоккеисты.

Продавец уверяет: карточки — сразу от нескольких производителей
На многих изображены хоккеисты
Экземпляры предлагаются без альбома

— Все карточки в защитных кармашках, без альбома. Аргументированный торг возможен, — утверждается в описании.

Ранее была выставлена на продажу огромная коллекция спичечных этикеток: НГС публиковал их фотографии. Кроме того, сибирячка предлагает коллекцию насекомых и других членистоногих, в комплекте с которыми можно забрать журналы.

А еще женщина продавала коллекцию кукол в этнических костюмах — все они в разных нарядах. Их стоимость — 6,2 тысячи рублей.

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