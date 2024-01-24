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«Не для игр»: женщина продает в интернете коллекцию фарфоровых кукол в этнических костюмах — она хочет за нее 6 тысяч

Всего в коллекции 19 кукол в разных нарядах

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В Новосибирске женщина продает коллекцию фарфоровых кукол в традиционных нарядах разных стран

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В Новосибирске на сайте объявлений женщина продает коллекцию фарфоровых кукол, одетых в костюмы народов мира. Она хочет за нее 6,2 тысячи рублей.

В описании утверждается, что всего коллекция включает в себя 19 экземпляров. По словам продавца, куклы одеты в традиционные наряды Андалузии, Баварии, Пьемонта, Швеции, Мали, Шотландии, Нормандии, Сенегала, Исландии, Южной Кореи, Перу, а также других регионов и стран. Они разложены по коробкам.

— Все куклы с волосами, есть реснички на глазах, под костюмчиками нижнее белье. Ручки, ножки, головы двигаются. Хрупкие, не для игр, — сказано в объявлении.

К куклам прилагаются журналы, в которых рассказывается о происхождении их костюмов. Под фотографиями коллекции указана следующая геолокация: левый берег, улица Серафимовича.

В комплекте с куклами покупателям предлагаются журналы о странах, которые представляют куклы, и самих этнических костюмах

В комплекте с куклами покупателям предлагаются журналы о странах, которые представляют куклы, и самих этнических костюмах

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Чтобы подробнее узнать о товаре, корреспондент написала сообщение продавцу. Но на момент подготовки публикации она на него не ответила.

Летом НГС рассказывал о сибирячке Галине Имангуловой, которая стала распродавать коллекцию ценных фарфоровых кукол — она собирала их 30 лет и мечтала открыть музей.

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