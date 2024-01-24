«Не для игр»: женщина продает в интернете коллекцию фарфоровых кукол в этнических костюмах — она хочет за нее 6 тысяч

В описании утверждается, что всего коллекция включает в себя 19 экземпляров. По словам продавца, куклы одеты в традиционные наряды Андалузии, Баварии, Пьемонта, Швеции, Мали, Шотландии, Нормандии, Сенегала, Исландии, Южной Кореи, Перу, а также других регионов и стран. Они разложены по коробкам.

