«Не для игр»: женщина продает в интернете коллекцию фарфоровых кукол в этнических костюмах — она хочет за нее 6 тысяч

В Новосибирске на сайте объявлений женщина продает коллекцию фарфоровых кукол, одетых в костюмы народов мира. Она хочет за нее 6,2 тысячи рублей.
В описании утверждается, что всего коллекция включает в себя 19 экземпляров. По словам продавца, куклы одеты в традиционные наряды Андалузии, Баварии, Пьемонта, Швеции, Мали, Шотландии, Нормандии, Сенегала, Исландии, Южной Кореи, Перу, а также других регионов и стран. Они разложены по коробкам.
— Все куклы с волосами, есть реснички на глазах, под костюмчиками нижнее белье. Ручки, ножки, головы двигаются. Хрупкие, не для игр, — сказано в объявлении.
К куклам прилагаются журналы, в которых рассказывается о происхождении их костюмов. Под фотографиями коллекции указана следующая геолокация: левый берег, улица Серафимовича.
Чтобы подробнее узнать о товаре, корреспондент написала сообщение продавцу. Но на момент подготовки публикации она на него не ответила.
Летом НГС рассказывал о сибирячке Галине Имангуловой, которая стала распродавать коллекцию ценных фарфоровых кукол — она собирала их 30 лет и мечтала открыть музей.