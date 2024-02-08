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Сибирячка выставила на продажу пугающую коллекцию: смотрим, что в ней есть кроме скорпиона

Экземпляры продаются вместе с журналами

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Коллекция включает в себя десятки экземпляров

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В Новосибирске на сайте объявлений девушка выставила на продажу большую коллекцию насекомых и других членистоногих. В комплекте с ними она предлагает журналы «Насекомые и их знакомые» — за всё вместе просит 24 тысячи рублей.

Сколько всего экземпляров включает в себя коллекция, продавец не уточняет. В описании сказано лишь о том, что она — полная. На фотографиях в объявлении видно, что среди экземпляров множество экзотических, в том числе скорпион и паук. Для сохранности они разложены по специальным прозрачным ячейкам.

Продавец предлагает множество экземпляров

Продавец предлагает множество экземпляров

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Под фото указана следующая геолокация: Ленинский район. Чтобы подробнее узнать о коллекции, корреспондент НГС написала сообщение автору объявления, но на момент подготовки публикации она на него не ответила.

Ранее редакция рассказывала историю затейницы-сибирячки, которая выращивает на продажу ярких тропических бабочек.

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