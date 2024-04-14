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Развлечения Красивые открытки на Вербное воскресенье: 12 картинок, которыми вам захочется поделиться

Красивые открытки на Вербное воскресенье: 12 картинок, которыми вам захочется поделиться

Сохраните их себе, чтобы порадовать близких на праздник

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Важно не только отпраздновать Вербное воскресенье самому, но и поздравить с этим днем близких

В памятные даты чаты то и дело наполняются поздравительными открытками. Чтобы сделать череду поздравлений более разнообразной, мы решили нарисовать несколько открыток к одному из ближайших больших праздников — Вербному воскресенью. Сохраняйте себе те, что вам больше понравятся, и делитесь ими с близкими, а мы пока расскажем немного о сути праздника.

У Вербного воскресенья есть интересные обряды, традиции и приметы. Например, освященную в храме вербу верующие хранят целый год, притягивая в дом удачу. А еще в этот день нельзя делать уборку и спорить с близкими.

В Вербное воскресенье отмечают важное в христианстве событие. В этот день Иисус Христос вошел в Иерусалим, чтобы принести себя в жертву и искупить тем самым грехи человечества. В Вербное воскресенье люди отмечают начало его крестного пути и поздравляют друг друга — в том числе открытками.

Во многих странах воскресенье это не Вербное, а Пальмовое. Именно пальмовыми ветвями жители Иерусалима устилали путь Спасителя. Однако в России пальмы мало где растут, и символом праздника стала верба. Она первая среди растений распускается после зимы, что символизирует в православии победу жизни над смертью.

А вы отправляете близким открытки в православные праздники?

Да, посылаю их на каждый праздник
Иногда забываю, но на Вербное воскресенье отправлю
Радую близких собственными открытками
Нет, а вот мне часто присылают
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Открытки Поздравления Праздник Вербное воскресенье Православие Соцсети
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