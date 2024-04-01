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Развлечения «Расторгли контракт со Снеговиком»: медведь Миша из Новосибирского зоопарка уехал в «Сибирь-Арену»

«Расторгли контракт со Снеговиком»: медведь Миша из Новосибирского зоопарка уехал в «Сибирь-Арену»

Ролик об этом опубликовали 1 апреля

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Сообщается, что Миша уже осматривается на новом месте

Символ Новосибирского зоопарка медведь Миша покинул «место работы» и уехал в «Сибирь-Арену». Об этом стало известно 1 апреля, в День смеха.

— Увидеть Мишу на трибунах «Сибирь-Арены» вы сможете уже с сезона 2024/2025. Мы благодарим его за те эмоции, которые он нес гостям. С искренней радостью вспоминаем все моменты, когда был частью нашей команды, — говорится в Telegram-канале Новосибирского зоопарка.

Судя по ролику, Миша попрощался с Новосибирским зоопарком

Медведь уже приехал в «Сибирь-Арену» и осматривается, пишет Telegram-канал хоккейного клуба.

— «Сибирь» расторг контракт со Снеговиком по соглашению сторон. Благодарим за работу и желаем удачи на новом месте <…> Новым талисманом нашей команды станет Миша из Новосибирского зоопарка! — говорится в постах ХК.

НГС обратился за комментариями в зоопарк и хоккейный клуб «Сибирь», чтобы уточнить, не является ли это первоапрельской шуткой.

Ранее в ХК «Сибирь» уволили весь тренерский штаб — работы лишился и отец звезды НХЛ.

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