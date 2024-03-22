«Меня не смогли нормально зашить»: история девушки, которая пережила рак и завела блог со смешными видео — они вдохновляют других

Сейчас Юлии 33 года — она занимается предпринимательством и воспитывает дочь Источник: из личного архива Юлии Давыдовой











Впервые раковую опухоль у Юлии Давыдовой из Барнаула нашли в 12 лет — с тех пор она перенесла четыре операции и лучевую терапию. Из-за врачебной ошибки последние несколько лет девушка передвигается только с помощью ходунков. Но это не мешает ей радоваться каждому дню, воспитывать дочь и вести популярный блог о своей жизни. О том, что помогло не опустить руки, Юлия рассказала нашим коллегам из NGS22.RU.

Едва не умерла из-за ошибки врачей

Пережила рак и завела блог Источник: Городские порталы

Рак у Юлии обнаружили в 2003 году: тогда ей впервые удалили опухоль в спинном мозге. Спустя год случился рецидив, девушке потребовалась еще одна операция.

— Врачи не могли на базе нашей краевой клинической больницы провести эту операцию, но рискнули. Дальше я проходила лучевую терапию, переносила ее очень тяжело. Около 40 дней, пока мне ставили лучи, меня рвало — я похудела, потому что ничего не ела.

Так Юлия выглядела в 2005 году после первой операции и лучевой терапии Источник: из личного архива Юлии Давыдовой











Через 5 лет, когда ей было 19, у девушки случился еще один рецидив — выявили опухоли разных размеров:



— Огромные — по 10 сантиметров. Местные врачи отказывались брать меня на операцию, потому что был риск, что не буду ходить. И меня приняли новосибирские медики. Были какие-то осложнения, но после этой операции я практически бегала.



В 2016 году произошел еще один рецидив. Юлию оперировали в Новосибирске, но после этого она уже не могла ходить самостоятельно:



— Врачи допустили ряд ошибок, из-за которых я чуть не умерла. Они были связаны не с самой опухолью, а с качеством проведения операции. Меня не смогли нормально зашить, было осложнение в виде ликвореи — утечки спинномозговой жидкости. А швы не зажили, всё сгнило. Я не могла не то что ходить, а даже перевернуться.

Видео на «миллион»

Сейчас Юлии 33 года. Вот уже 7 лет она передвигается с помощью ходунков. Не оказаться в инвалидной коляске ей помогли сила воли и упорство:

— Была возможность пересесть в инвалидную коляску. Сразу после операции я не могла просто стоять, ходить тем более. Но я думала, что если ты сядешь в нее, то уже не встанешь, привыкнешь. И я очень хотела передвигаться самостоятельно. На помощь пришли ходунки. Я много усилий приложила, чтобы двигаться хотя бы с ними. К сожалению, на этом прогресс встал, больше сделать ничего нельзя. Но я и этому очень рада, потому что с коляской в тысячу раз сложнее, окружающая среда становится недоступной. Я с чьей-то помощью могу подняться по ступенькам и очень рада, что хотя бы так.



Девушка занимается предпринимательством и активно развивает блог. В своих соцсетях она рассказывает, как после расставания с мужем в одиночку справляется с домашними обязанностями — короткие видео об этом набирают миллионы просмотров. Юлия считает, что собрать большую аудиторию ей помог именно развод: многие женщины находили поддержку в ее истории:

Источник: Юлия Давыдова

— Я осознаю, что мотивирую других женщин: многие страдают из-за развода. Моя ситуация намного сложнее. У меня онкология, я дважды в разводе с одним и тем же мужчиной. Я с ходунками не могу на второй этаж без помощи подняться — и сама ухожу от мужа, чтобы стать счастливее. Рывок в развитии моего блога связан именно с этим: я показываю, что какие-то ситуации можно перешагнуть и жить дальше.

«Наши проблемы по сравнению с твоими — ничто»

Даже с ходунками многие места стали для Юли недоступны. В основном это касается госучреждений: попасть в них — целое испытание для людей с инвалидностью.

— Есть такие недоступные муниципальные объекты, как, например, планетарий. Я туда приезжала, не попала, потому что там нет даже поручней на ступеньках. Развернулась, уехала домой. А вот, например, в каких-то торговых центрах всё интереснее и лучше. Есть пандусы, поручни, кнопки вызова сотрудника.

Источник: Юлия Давыдова



Адаптироваться к маломобильной жизни пришлось несколько лет — поначалу Юлии помогали близкие. Сейчас она практически везде может передвигаться самостоятельно, но при условии, что поблизости будут прохожие, способные помочь.



— Бывает, я достаю ходунки из машины, а они укатываются куда-то с горки вниз. И если не будет прохожих, я просто никак не подберусь к ним, только ползком. Я перешагиваю через страх осуждения и прошу помощи. На этом невозможно зацикливаться постоянно: размышлять о том, что на тебя смотрят, что о тебе думают. Нужно делать свои дела и жить своей жизнью.



Иногда Юле помогают подписчики: ухаживать за частным домом на ходунках бывает непросто. Знакомство с неравнодушными людьми девушка считает главным плюсом ведения блога.



— Когда начала вести блог, заметила, как люди тепло ко мне относятся. Они мне пишут: «Ты — мотивация», «Наши проблемы по сравнению с твоими — ничто». Говорят, я их вдохновляю. А они, в свою очередь, мотивируют меня выглядеть хорошо и каждый свой день улучшать, украшать и вставать по утрам с мыслями, что я сегодня могу сделать, чтобы моя жизнь стала еще легче, проще и кайфовее.

Только вперед — к глобальной цели

Хейтеры у Юлии тоже есть, но их значительно меньше, чем поклонников. На злобные комментарии блогер не обижается: она уверена, что негатив не имеет к ней никакого отношения.

Источник: Юлия Давыдова



Жизнерадостности Юлии можно только позавидовать. Но так было не всегда: после многочисленных операций девушка страдала от депрессии. Не впасть в отчаяние ей помогла забота о дочери:



— Я была в жуткой депрессии. Стимул жить мне давала дочь. Я четко осознала, что мой ребенок нужен только мне. Я не могу сказать, почему каждому стоит бороться. Не знаю, как к жизни относятся другие люди. Для меня это огромная ценность. Я ее осознала, когда я лежала в реанимации, не могла вставать, выходить, шевелиться, переворачиваться. Теперь для меня это всё очень ценно. Я люблю жить, люблю действовать.

На фото — Юлия с дочерью Источник: из личного архива Юлии Давыдовой









