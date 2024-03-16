На новосибирский скандальный Nebar возбудили дело — как наказали руководителя

Ведомство уже обращало внимание на заведение Источник: Анна Скок / NGS.RU











На новосибирское сканадальное заведение Nebar возбудили административное дело. Прокуратура внесла руководителю бара представление.

Как сообщили НГС в пресс-службе прокуратуры региона, ведомство со специалистами Роспотребнадзора проверила бар «Небар». В результате проверки специалисты выявили нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. Прокурор внес руководителю заведения представление, в отношении юридического лица возбудили административное дело о правонарушении по статье 6.6 КоАП РФ (Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения), акты находятся на рассмотрении.

Федеральной сетью заведений Nebar, по данным сервиса «Контур.Фокус», владеет компания «Неайс». Генеральным директором числится Анастасия Майорова, учредителям в равных долях Иван Зыков и бизнесмен Денис Тимофеев. На конец 2022 года выручка организации составила 67,1 миллиона рублей, чистая прибыль — 15,3 миллиона рублей.



Недавно в распоряжении редакции НГС оказались ответы от Роспотребнадзора и мэрии Новосибирска на обращение обеспокоенного гражданина Ивана (имя изменено по его просьбе). Роспотребнадзор сообщил, что 15 февраля специалисты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в НСО» провели санитарно-эпидемиологическое обследование бара и выявили грубые нарушения обязательных требований.

Также Иван обратился в мэрию Новосибирска по вопросу норм морали, этики и правил поведения. Специалисты перенаправили обращение в МВД. При этом отдел потребительского рынка и защиты прав потребителей администрации ответил, что руководителю ночного клуба Nebar направили письмо о том, чтобы в заведении не допускали и пресекали непристойное поведение гостей и нарушения морально-нравственных устоев.



Бар часто попадает в скандалы, например, девушки топлес танцуют на барной стойке.

