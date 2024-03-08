Жительница Новосибирска спела песню Майкла Джексона на благотворительном концерте в Индии

Жительница Новосибирска Зинаида Любецких представила Россию на благотворительном концерте в Индии. Сибирячка исполнила «Песню Земли» Майкла Джексона в финале вечера.
Как рассказала НГС Зинаида, в Мумбаи состоялся благотворительный концерт с участием звезд индийского ТВ и кино, музыкальной индустрии и политиков в поддержку лиц с ограниченными возможностями и детей, победивших онкологию.
— В Индии мы были около недели, там у нас были встречи с различными клиниками и врачами. Я и представители благотворительной организации «Фонд помощи» заключали там договоры, чтобы дети из России могли проходить лечение в Индии, — пояснила сибирячка.
Как отметила Зинаида, они договорились с четырьмя клиниками, в которых дети из России смогут получить медицинскую помощь. В завершение вечера сибирячка была награждена почетной статуэткой, а также ей вручили золотой палантин в знак уважения.
Ранее сибиряк спел песню Витаса на шоу Андрея Малахова. К выступлению он готовился 20 лет.