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Жительница Новосибирска спела песню Майкла Джексона на благотворительном концерте в Индии

Сибирячка пробыла в Мумбаи около недели

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Женщина приехала в Индию в составе благотворительной организации

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Жительница Новосибирска Зинаида Любецких представила Россию на благотворительном концерте в Индии. Сибирячка исполнила «Песню Земли» Майкла Джексона в финале вечера.

Как рассказала НГС Зинаида, в Мумбаи состоялся благотворительный концерт с участием звезд индийского ТВ и кино, музыкальной индустрии и политиков в поддержку лиц с ограниченными возможностями и детей, победивших онкологию.

— В Индии мы были около недели, там у нас были встречи с различными клиниками и врачами. Я и представители благотворительной организации «Фонд помощи» заключали там договоры, чтобы дети из России могли проходить лечение в Индии, — пояснила сибирячка.

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Видео: Зинаида Любецких

Как отметила Зинаида, они договорились с четырьмя клиниками, в которых дети из России смогут получить медицинскую помощь. В завершение вечера сибирячка была награждена почетной статуэткой, а также ей вручили золотой палантин в знак уважения.

Ранее сибиряк спел песню Витаса на шоу Андрея Малахова. К выступлению он готовился 20 лет.

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КонцертБлаготворительностьИндияНовосибирск
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