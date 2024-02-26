Почти как «Вызов»: сколько денег собрал фильм «Мастер и Маргарита» в Новосибирске

С 25 января «Мастер и Маргарита» собрал в прокате в Новосибирске более 45 миллионов рублей, на момент написания новости фильм посмотрели почти 103 тысячи человек. По данным за февраль, «Мастер и Маргарита» находится на первом месте по сборам — 32 миллиона рублей, второе место занял фильм «Лёд-3» — 27 миллионов рублей, на третьем расположились «Бременские музыканты» с 5 миллионами за месяц. Кроме того, фильм «Вызов» собрал за прошлый год в Новосибирске 47 миллионов.