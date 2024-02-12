Решили сравнить кино с книгой: новосибирцы бросились читать «Мастера и Маргариту» после выхода нашумевшего фильма

У жителей Новосибирска вырос интерес к роману «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова. Согласно данным «Литерес», жители стали больше интересоваться произведением на 29%. Повышенный интерес зафиксировали и сотрудники новосибирских книжных магазинов, и библиотек.
Магазины и площадки
На «Литрес» общее количество проданных экземпляров электронных и аудиокниг «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова среди новосибирцев с 25 января по 7 февраля 2024 года увеличилось на 29% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Самая популярная версия романа — электронная, затем идет аудиокнига в озвучке Дарьи Мороз, Александра Клюквина и Максима Суханова. Самым непопулярным стало иллюстрированное издание.
В сети книжных магазинов «Книгозор» отметили, что заказали и ждут книгу с кинообложкой, которая должна прийти на этой неделе. В магазинах и интернет-магазине, при этом, не заметили существенного роста популярности произведения в предыдущих оформлениях. Позже в магазине уточнили, что, все же, небольшой спрос на книги «Мастер и Маргарита» в последнее время заметили.
— Книг издательства «АСТ (Москва)» продали по всем магазинам в последнее время 8 штук. Наверное, все-таки, интерес немного есть, — отметили НГС в сети магазинов.
На сайте объявлений «Avito» тоже появилось больше книг с известным произведением. Некоторые предприимчивые новосибирцы выставляют редкие издания. Например, продавец за 12 тысяч рублей продает подарочное издание известного романа.
В библиотеках
В библиотеках города также отметили, что популярность произведения после премьеры выросла.
— Это всегда так идёт. Это не ново. Как только выходит фильм. Даже, допустим, когда были предыдущие экранизации или другие экранизации на то или иное произведение. И это не удивительно. Мы также поставили выставку, где показываем ту литературу, которая у нас есть. Помимо «Мастера и Маргариты» включили в нее литературоведческие исследования и произведения художников-иллюстраторов, которые работали над произведениями Булгакова, — отметила заведующая отделом художественной литературы Новосибирской государственной областной научной библиотеки Татьяна Красникова.
Она также добавила, что книгами интересуются люди разных слоев населения и разных возрастов.
В библиотеке имени Д.С. Лихачёва также подтвердили возросший к произведению интерес.
— Популярность после выхода кино всегда растет. Когда были экранизации фильмов «Дюна» и «Ведьмак» Сапковского, тоже увеличивался спрос. Эти романы начинают читать. Сказать, что ажиотажный спрос, не могу, но он стабильный. Но в целом, роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» берут всегда, он пользуется популярностью, входит в школьную программу. Сейчас берут школьники, молодежь, студенты, стали брать и взрослые люди, — отметили библиотекари взрослого абонемента библиотеки имени Д.С, Лихачева.
В Центральной городской библиотеке имени Карла Маркса пояснили, что роста спроса на роман не заметили, так как произведение и без того всегда было очень популярным.
Новая переосмысленная экранизация с Аугустом Дилем, Юлией Снигирь и Евгением Цыгановым в главных ролях вышла в российском прокате 25 января, и собрала много восторженных отзывов и критических замечаний.
Ранее наши красноярские коллеги писали о том, что там книга «Мастер и Маргарита» стала больше продаваться в 5 раз.
Почитатать рецензию на новый фильм можно здесь.