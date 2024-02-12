Решили сравнить кино с книгой: новосибирцы бросились читать «Мастера и Маргариту» после выхода нашумевшего фильма

— Книг издательства «АСТ (Москва)» продали по всем магазинам в последнее время 8 штук. Наверное, все-таки, интерес немного есть, — отметили НГС в сети магазинов.



На сайте объявлений «Avito» тоже появилось больше книг с известным произведением. Некоторые предприимчивые новосибирцы выставляют редкие издания. Например, продавец за 12 тысяч рублей продает подарочное издание известного романа.



В библиотеках

В библиотеках города также отметили, что популярность произведения после премьеры выросла.



— Это всегда так идёт. Это не ново. Как только выходит фильм. Даже, допустим, когда были предыдущие экранизации или другие экранизации на то или иное произведение. И это не удивительно. Мы также поставили выставку, где показываем ту литературу, которая у нас есть. Помимо «Мастера и Маргариты» включили в нее литературоведческие исследования и произведения художников-иллюстраторов, которые работали над произведениями Булгакова, — отметила заведующая отделом художественной литературы Новосибирской государственной областной научной библиотеки Татьяна Красникова.

