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Понтий Пилат — это Сталин: как «Мастер и Маргарита» в новой экранизации превратился в радикальный фанфик

В новом фильме изменили сюжет, но оставили главное

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Новый фильм про похождения Воланда по Москве откладывали четыре года

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Если верить исследованию аналитического центра НАФИ и «Литрес», то премьеру новой экранизации «Мастера и Маргариты» (18+) ждал каждый третий житель России. Это неудивительно — главный роман Булгакова регулярно попадает в топ рейтингов самых продаваемых и любимых книг россиян. Корреспондент Городских порталов Иван Некрасов сходил на премьеру и рассказал, чего ждать от нового фильма.

Какой бы ни была экранизация, ее будут сравнивать с оригиналом. Тем более когда фильм снимают по одному из главных романов ХХ века, у которого уже есть всеми любимый сериал-адаптация. Если бы новый «Мастер и Маргарита» попытался повторить концепцию сериала, дословно копируя сюжет книги, — он бы обрек себя на вторичность. Благо режиссер Михаил Локшин, снявший до этого «Серебряные коньки»(18+), пошел другой дорогой.

Фильм не пытается постранично следовать роману — вместо этого перед нами то ли переосмысление, то ли фанфик по мотивам. На первую роль выходит Мастер: в отличие от книги, новая экранизация вводит героя с первых минут и полностью посвящена его борьбе с тоталитарной цензурой сталинских времен. Главному герою в исполнении Евгения Цыганова срывают постановку в театре, его пьесу о Понтии Пилате (да, теперь это пьеса) громят в Союзе Писателей, а затем его и вовсе выгоняют из ресторана, где собирается московская литературная элита. Именно после «изгнания» герой и встречает таинственного немца, который вдохновит его на написание своей новой книги.

Некоторые культовые сцены можно узнать, лишь взглянув на кадр

Некоторые культовые сцены можно узнать, лишь взглянув на кадр

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Изменили и сам роман, который пишет Мастер: теперь он посвящен не Пилату, а Воланду, и все знаменитые сцены сатанинских похождений здесь — часть той самой рукописи, которая не горит. Показано это довольно прямолинейно: вот Мастер смотрит паршивую постановку о будущем коммунизма и представляет, что было бы, если бы на сцену вышел Воланд со своей свитой. А вот Маргарита читает последние страницы рукописи со знаменитым балом сатаны, на написание которого Мастера вдохновил не менее сатанинский квартирник для элиты компартии.

С одной стороны, такой подход позволяет по-новому посмотреть на происходящее в книге. С другой — лишает происходящее какой-либо загадочности. Нам в лоб говорят: Понтий Пилат — это Сталин (чуть ли не прямая цитата из фильма), грешники на балу сатаны — коммунисты, а одобренное партией искусство — клоунада. Финал и вовсе превращается в трагедию, ведь «вечный приют» герои обретают лишь на страницах романа, в то время как в настоящем мире всё складывается куда печальнее.

Любовной линии Мастера и Маргариты уделено куда больше времени

Любовной линии Мастера и Маргариты уделено куда больше времени

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Впрочем, концентрация на сюжете Мастера помогает фильму держать темп и не скакать наспех по всем главам романа: в хронометраж фильма никак не уместить всё, что написал Булгаков, даже если кино идет два с половиной часа. А так мы получаем понятную и законченную историю, пускай и лишенную некоторых важных для книги сцен.

К тому же наблюдать за происходящим на экране безумно увлекательно: декорации сталинского ампира завораживают, проделки свиты Воланда сняты эффектно и жутко, а новый взгляд на знакомые сцены в театре или нехорошей квартире не уступают и культовому сериалу. Жаль только, что музыка оказалась совсем не запоминающейся — в отличие от знаменитого саундтрека бала сатаны, который вспомнит каждый, кто его хоть раз слышал.

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В чем нельзя упрекнуть новый фильм, так это в подборе актеров. Артисты, сыгравшие главные роли, от Маргариты до помощников черного мага, подобраны отлично. Отдельно хочется упомянуть самого Воланда: его сыграл немецкий актер Аугуст Диль, ранее снимавшийся в «Бесславных ублюдках» (18+) Тарантино. Одним своим видом он выделяется среди прочих персонажей, как выделялся бы дьявол в советской Москве. Не дотягивает до своей сериальной версии только Бегемот — впрочем, переплюнуть огромного кота из экранизации 2004 года вряд ли кому-то удастся.

Главным сюрпризом стало то, насколько фильм оказался актуален сегодня. Если бы картина вышла, как и задумывалось, в 2021 году, то история о писателе, сведенном с ума цензурой и двуличием верхушки власти, не воспринималась бы так остро. Запреты романов некогда признанных писателей, снятие с постановки в театре неоднозначных пьес, «бесовские» вечеринки элиты — и не скажешь, что первоисточник был написан почти сто лет назад.

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Изменив сюжет и поставив писателя во главу угла, создатели лишили «Мастера и Маргариту» части глубины, которая была у романа, и сделали фильм более прямолинейным. Но в то же время картина стала острее и актуальнее, что намного важнее для новой адаптации. Посмотрим, про что будет «Мастер и Маргарита», снятая через еще 20 лет.

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