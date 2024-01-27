Понтий Пилат — это Сталин: как «Мастер и Маргарита» в новой экранизации превратился в радикальный фанфик

Фильм не пытается постранично следовать роману — вместо этого перед нами то ли переосмысление, то ли фанфик по мотивам. На первую роль выходит Мастер: в отличие от книги, новая экранизация вводит героя с первых минут и полностью посвящена его борьбе с тоталитарной цензурой сталинских времен. Главному герою в исполнении Евгения Цыганова срывают постановку в театре, его пьесу о Понтии Пилате (да, теперь это пьеса) громят в Союзе Писателей, а затем его и вовсе выгоняют из ресторана, где собирается московская литературная элита. Именно после «изгнания» герой и встречает таинственного немца, который вдохновит его на написание своей новой книги.