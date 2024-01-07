От не того Пригожина до Киркорова, который «зашел не в ту дверь»: главные мемы 2023 года

Пауки из ЧВК «Редан»

В 2023-м интернет заполонили новости о драках подростков в торговых центрах. Как выяснилось, всё дело в загадочной ЧВК «Редан» и тех, кто их недолюбливает. О столкновениях «пауков» говорили в Санкт-Петербурге, Москве, Новосибирске, Ростове и других городах. Впрочем, как ЧВК «Редан» неожиданно для многих возник в ленте новостей, так же быстро он и пропал.