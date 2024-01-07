От не того Пригожина до Киркорова, который «зашел не в ту дверь»: главные мемы 2023 года

В прошлом году, кажется, случилось всё возможное и невозможное. Наверное, поэтому
«Одни из нас», или The Last of Us (
18+)
Одной из главных кинопремьер 2023 года стал сериал «Одни из нас» с Педро Паскалем и Беллой Рамзи в главных ролях, который сняли по мотивам одноименной игры. В Сети завирусился фрагмент из шестого эпизода, где Джоэл (персонаж Паскаля) переживает паническую атаку. Многие пользователи решили так показать свое состояние в некомфортных ситуациях.
«Бархатные тяги»
Появлению этого мема поспособствовал депутат городского собрания дагестанского Кизляра Гаджимурад Рабаданов. Дело в том, что он записал друзьям голосовое сообщение: «****, что за тяги? Такие бархатные тяги, ребята. У-уф, кефтеме!». Кто-то решил переслать его — и тут понеслось. Голосовое появилось в Сети еще в 2018 году, но почему-то стало особенно актуальным в
Tinder ушел из России
Летом перестало работать популярное приложение для онлайн-знакомств. Новость об уходе Tinder очень расстроила пользователей — мы рассказывали истории любви россиян, которые начались именно там. Хотя некоторые решили вспомнить о старых способах знакомств.
Пауки из ЧВК «Редан»
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Бунт Евгения Пригожина
Еще одним ньюсмейкером года был глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. 23 июня он выступил с жесткими заявлениями и обвинениями в адрес Минобороны. ФСБ немедленно возбудила уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу. Позже колонны «вагнеровцев» двинулись на Москву. Конфликт удалось урегулировать уже на следующий день.
Всё это время россияне следили за новостями и гуглили, где сейчас Пригожин. Правда не все сразу разобрались, о каком Пригожине идет речь. Социальные сети продюсера и мужа певицы Валерии Иосифа Пригожина заполнили требования оставить Ростов. А спустя несколько часов они превратились в форум юмористических обсуждений о сходствах главы ЧВК со звездой шоу-бизнеса.
Капибары
Как и с «бархатными тягами», в интернете вспомнили песню про капибар, которая в
«Слово пацана»
Одной из громких киноновинок этой зимы стал сериал Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте» (
Но для многих пользователей соцсетей сериал как минимум открыл слово «чушпан» и фразу, которая сама стала мемом: «Я на вас сейчас всех смотрю — вы не готовы! Сборище дрищей».
Электромобиль Amber
В декабре Политех и «Автотор» представили прототип российского электромобиля Amber. Политех выложил фотографии машины, у которой вместо номера — надпись «Испытания». Хоть это и предварительный дизайн машины, пользователи соцсетей начали активно его обсуждать.
Голая вечеринка Насти Ивлеевой
В конце декабря все обсуждали тусовку блогера Насти Ивлеевой, которая прошла в московском клубе «Мутабор». После нее общественники призывали лишить звезд, которые пришли на мероприятие, званий народных артистов. Налоговая начала проверку Ивлеевой, у многих селебрити отменили концерты, убрали их из эфиров новогодних программ.
Участники вечеринки — Ксения Собчак, Дима Билан, Лолита и Филипп Киркоров — выкладывали видео, в которых оправдывались за участие в ней. Многие утверждали, что пришли на арт-выставку, а король эстрады Киркоров заявил, что не знал о характере мероприятия и просто «зашел не в ту дверь».
Главные видеомемы
Также мы собрали в одном ролике подборку мемов, которые запомнились нам в 2023 году. Напишите в комментариях, что мы пропустили. А может быть, что-то из этого вы увидели впервые?
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