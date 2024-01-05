Доедают салаты и путешествуют: как новосибирцы проводят январские праздники

Читатели НГС рассказали, как проводят январские праздники, новосибирцы путешествуют, доедают салаты, а некоторые уже вышли на работу.
— В тайге на заимке, — сообщает читатель
— Отсыпаюсь, — рассказывает Юлия.
— Ем, сплю, смотрю фильмы. Иногда выхожу погулять, — говорит Виолетта.
Ранее читатели НГС поделились хорошими новостями, которые произошли у них в этом году. Новосибирцы отдыхали, увольнялись, находили новую работу, следили за здоровьем, заводили питомцев, совершали долгожданные покупки и помогали другим.