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Доедают салаты и путешествуют: как новосибирцы проводят январские праздники

Читатели НГС прислали фотографии своего отдыха

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Совсем скоро январские праздники подойдут к концу

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Читатели НГС рассказали, как проводят январские праздники, новосибирцы путешествуют, доедают салаты, а некоторые уже вышли на работу.

— В тайге на заимке, — сообщает читатель

Вид и правда впечатляющий

Вид и правда впечатляющий

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Ирина поделилась, что проводит время в деревне

Ирина поделилась, что проводит время в деревне

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— Отсыпаюсь, — рассказывает Юлия.

— Ем, сплю, смотрю фильмы. Иногда выхожу погулять, — говорит Виолетта.

Другая сибирячка Анастасия поделилась, что попала в больницу на январских праздниках. Редакция НГС желает скорейшего выздоровления

Другая сибирячка Анастасия поделилась, что попала в больницу на январских праздниках. Редакция НГС желает скорейшего выздоровления

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А Наталье удалось побывать в Красноярске, правда, сейчас, говорит женщина, она уже на работе

А Наталье удалось побывать в Красноярске, правда, сейчас, говорит женщина, она уже на работе

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Марина поделилась, что с удовольствием доедает новогодние салаты, а ее питомец наблюдает

Марина поделилась, что с удовольствием доедает новогодние салаты, а ее питомец наблюдает

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Ранее читатели НГС поделились хорошими новостями, которые произошли у них в этом году. Новосибирцы отдыхали, увольнялись, находили новую работу, следили за здоровьем, заводили питомцев, совершали долгожданные покупки и помогали другим.

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