Только 9% людей смогут найти Деда Мороза на этой картинке. Вы в их числе?

Всем известно, что Дед Мороз приходит к тем, кто в него верит. Но в этом году с ним случилась неприятность: он застрял в пробке среди машин, которые везут домой елки и новогодние подарки. Теперь, чтобы он точно приехал ко всем, кто этого заслуживает, Деда Мороза сперва нужно обнаружить. Говорят, всего 9% людей могут решить эту головоломку менее чем за 17 секунд. Но если вам будет сложно его найти, не переживайте: вы не одиноки, у нас тоже ушло много времени на поиски, а 32% и вовсе не справились с задачей.