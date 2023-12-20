Увидеть Забайкалье, не выезжая из Москвы: всё о «начинке» павильона региона на ВДНХ

Жигжит Баясхаланов родом из Алханая — рядом с этим забайкальским селом находится одна из мировых буддийских святынь, куда ежегодно стекаются тысячи туристов и паломников. А вырос в Амитхаше, поселке рядом с центром Агинского Бурятского округа, в котором располагается ключевой для буддийской религии храм — Агинский дацан. Как и Даши Намдаков, Жигжит Баясхаланов принял искусство по наследству, его отец — мастер по обработке металла и ювелирного дела.

Скульптор, художник и оружейник выставлялся в Германии, Франции, Италии, Монголии и Китае, образование получал за границей. У Жигжита Баясхаланова, несмотря на молодой возраст, уже есть галереи в Улан-Удэ и Санкт-Петербурге. В 2020 году скульптор создал Международную ассоциацию бурятских оружейников (MABO), а в 2022 году открыл мастерскую в Агинском — в ней будут обучать оружейному мастерству, кузнечеству и ювелирному делу.