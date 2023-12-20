Увидеть Забайкалье, не выезжая из Москвы: всё о «начинке» павильона региона на ВДНХ

С начала ноября на ВДНХ в Москве работает международная выставка-форум «Россия». Ее принцип близок к самой идее появления ВДНХ и продолжает традицию представлять достижения со всей страны. В столицу привезли свои павильоны все 89 регионов, крупные корпорации и федеральные министерства.
Для Забайкалья «Россия» стала отчасти вызовом — это уже вторая крупная выставка за полгода. В сентябре Минэконом презентовал инвестиционный потенциал края на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке. К открытию павильона в Москве нужно было собрать новую экспозицию и организовать концерт в Кремле перед Днем Забайкальского края. Как он прошел, рассказываем по ссылке.
Что забайкальцы приготовили для гостей ВДНХ?
На ВЭФ оформление и «начинка» были связаны с промышленностью. На форуме «Россия» организаторы сделали акцент на культуре и туризме. Забайкальский павильон находится в глубине секции Дальнего Востока. Он скромный по площади, зато один из самых ярких благодаря инсталляции багульника. Кустарник растет не только в Забайкальском крае, но уже много лет регион работает над тем, чтобы рододендрон даурский считался именно его символом.
Министр культуры края Ирина Левкович объясняет выбор багульника тем, что это растение с крепкими и глубокими корнями, которые невозможно просто вырвать — такая его особенность идеально ложится на забайкальскую идентичность и привязанность людей к земле.
Акцент на преданности корням сделал и губернатор региона Александр Осипов, выступая на форуме в день открытия выставки.
— Все [забайкальцы] понимают, что они в составе огромного Российского государства. <...> Это, как правило, служилая кость, люди, которые понимают, что они служат государству и что у них есть долг перед предками, которых они хорошо помнят и знают поколение за поколением. И они понимают, что жить на этой территории дано далеко не каждому народу, и все эти качества надо передать будущим поколениям, потому что это в том числе общая обязанность выбора нашей исторической судьбы — жить на этой территории со всей ее красотой, богатством и сложностями.
Лепестки инсталляции разделяют павильон на три условные зоны: прошлое с сильными традициями, настоящее с сильными людьми и будущее. Визуально три этих зоны образуют достаточно много уголков. Здесь можно посмотреть на спортивные луки: забайкальцы — одни из лучших лучников в стране и мире. И увидеть скульптуры и оружие известных на весь мир творцов Даши Намдакова и Жигжита Баясхаланова. Выбор художников определяется не только их величиной, но и тем, что оба, несмотря на это величие, тянутся к корням.
Даши Намдаков родился в бурятском селе Укурик в роду кузнецов-дарханов: ювелиров, мастеров и художников. Вся его семья занимается искусством, например, шьют редких кукол. Сам мастер часто возвращается на малую родину: недалеко от Укурика в 2021 году он открыл ленд-арт парк «Тужи», который сразу стал одним из самых популярных туристических мест в регионе. В 2023 году тут прошел первый фестиваль «ТУЖИ АРТ» (
Работы забайкальца выставлялись в Лондоне, хранятся в Эрмитаже, музеях Америки и Китая, их приобретают в частные коллекции по всему миру. Скульптуры Намдакова есть у актрисы Умы Турман и бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера. На выставке «Россия» можно увидеть изваяния «Сновидение», «Кентавр» и «Рождение гения».
Жигжит Баясхаланов родом из Алханая — рядом с этим забайкальским селом находится одна из мировых буддийских святынь, куда ежегодно стекаются тысячи туристов и паломников. А вырос в Амитхаше, поселке рядом с центром Агинского Бурятского округа, в котором располагается ключевой для буддийской религии храм — Агинский дацан. Как и Даши Намдаков, Жигжит Баясхаланов принял искусство по наследству, его отец — мастер по обработке металла и ювелирного дела.
Скульптор, художник и оружейник выставлялся в Германии, Франции, Италии, Монголии и Китае, образование получал за границей. У Жигжита Баясхаланова, несмотря на молодой возраст, уже есть галереи в Улан-Удэ и Санкт-Петербурге. В 2020 году скульптор создал Международную ассоциацию бурятских оружейников (MABO), а в 2022 году открыл мастерскую в Агинском — в ней будут обучать оружейному мастерству, кузнечеству и ювелирному делу.
На выставке есть целый стенд MABO, который украшает фотография бронзового «Полководца» и детально показывает всё мастерство Жигжита Баясхаланова. На ВДНХ художник представляет и ножи, в том числе легендарного маленького «Воина», копия которого стоит на рабочем столе у президента страны. Это произведение большого искусства объединяет бурятские традиции со всей российской культурой. По-детски сведенные вместе носки фигурки маленького мальчика, скрывающие клинок из смертельно опасной дамасской стали, отсылают не только к древним традициям степных кочевников растить охотников, наездников и воинов с юных лет, но и демонстрируют, какая сила может таиться в хрупком создании.
К открытию павильона был записан
Есть место в павильоне и новым технологиям — на специальной интерактивной панели можно выбрать фигурку, которая соответствует определенному туристическому месту или достопримечательности, положить ее в круг и увидеть на экране фотографию с описанием. Презентуют гостям нацпарк «Алханай», Агинский и Цугольский дацаны, Бутинский дворец в Нерчинске, нацпарк «Чикой», Чарскую пустыню, Арей, озера близ Читы и Даурский заповедник. Всё это уникальные природные памятники и памятники архитектуры.
Цугольскому дацану уже больше
Если после выставки проснется желание посетить регион, тут же заранее можно взглянуть на медиаафишу. В Москву край привез презентацию музыкального фестиваля имени Олега Лундстрема и Забайкальского международного кинофестиваля (ЗМКФ), который уже перешел десятилетний рубеж и организован забайкальским землячеством в Москве при поддержке края. Ежегодно на оба фестиваля приезжают известные российские и заграничные артисты, режиссеры и музыканты. Когда-то на багуловой дорожке ЗМКФ блистала сама Настасья Кински, а среди председателей жюри был режиссер Сергей Урсуляк. И это не все события культуры — есть в регионе старообрядческий песенный фестиваль «Семейская круговая» и молодежная «Даурия», идейным вдохновителем которой стал Дмитрий Ревякин из «Калинова моста».
В зоне развлечений установлен автомат с игрушками, которые сделали забайкальские мастера. Забрать их можно бесплатно. Главное, по традиции, поймать. Говорят, игрушки здесь разлетаются как пирожки и автомат иногда не успевают пополнять. Но даже если вам не достанется сувенир, то точно повезет услышать забайкальский говор. Здесь есть «силомер» — аппарат с боксерской грушей, который, если сила удара действительно забайкальская, выдает коронное «бравенько» вместо скучной оценки. Над интерактивной панелью с туристическими локациями можно выбрать себе открытку: тут и изображения творений Даши Намдакова, и зелень Алханая, и пески Чары — на любой вкус. С пустыми руками из павильона вас не отпустят.
И всё же самый популярный экспонат на стенде — интерактивный павильон «Герой Забайкалья». С помощью технологий искусственного интеллекта он превратит вас в забайкальца из любой эпохи на выбор: декабриста, казака или кочующего эвенка. Сгенерированное изображение можно сохранить на телефон. Поговаривают, что фотопавильон чуть-чуть омолаживает.
Вот так на небольшом пространстве в Москве разместился почти весь Забайкальский край. Но его точно стоит увидеть и своими глазами: съездить на «Семейскую круговую» в лагерь «Сказка» и утонуть в любви к забайкальской песне, узнать больше о буддизме, найти покой в дацанах, очиститься в ущелье грешника на Алханае, выбраться из Чарских песков, забраться на Кодарский хребет или узнать новые имена на главном международном кинофестивале дальневосточной России. Всё это бесповоротно влюбляет в регион, щедро прогретый солнцем.
— Нашей задачей было показать, какой вклад в великую культуру мы делаем, чем мы отличаемся, чем мы уникальны. Наш регион — это перекресток цивилизаций многих народов, которые в разные исторические периоды собирались на нашей территории и взаимопроникали друг в друга, наполняли культуру, быт и образ жизни своими элементами и ценностями. <…> Всё наполнено забайкальской душой, стержнем забайкальского характера, и песни наши поются очень громко, а музыка проникает до глубины души.
С музыкой история отдельная — на открытии дня региона успели спеть казаки, они же встретили первых высоких гостей у павильона вместе с актером Юрием Беляевым. Пришли увидеть выставку и концерт 15 ноября не только представители забайкальской делегации и бывшие чиновники, но и, например, депутат Госдумы Роза Чемерис. Во время концерта с экранов зрителям рассказали о достижениях края в экономике и социальной сфере, его ресурсах и потенциале, а главным спикером и гостем дня стал губернатор Александр Осипов. Он, выступая на сцене форума, отмечал успехи в развитии региона после вхождения в состав Дальнего Востока и неизменно возвращался к главному его достоянию — людям.
Что еще происходило в День Забайкальского края? Помимо концерта и открытия павильона Забайкалье было представлено на 17 площадках. С утра дискутировали о высшем образовании, в обед презентовали Забайкальский международный фестиваль в Доме культуры и туристический потенциал, а вечером женили пару по старообрядческим традициям и готовили по-забайкальски посетителям форума: бурятский хорхог, паштет из изюбря, позы с черемшой и яйцом, чикойские колоба с вареньем из шишек и еще множество блюд.
Только за 15 ноября павильон и площадки, где участвовал Забайкальский край, посетили несколько тысяч человек. Ежедневная аудитория форума — около 10 тысяч. За возможность презентовать свой регион делегация из Забайкалья благодарила даже самого президента. Зампред правительства Буянто Батомункуев отдельно отметил, что это шанс не просто показать возможности и людей региона, но и рассказать, за что его можно любить.
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