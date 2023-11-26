Самая обаятельная и привлекательная: в Москве выбрали «Мисс Офис — 2023». Смотрим фото красотки

Чем ближе Новый год, тем чаще мы начинаем подводить итоги. Но, пожалуй, самые сногсшибательные итоги года подводят организаторы конкурсов красоты. В октябре мы узнали имя новой «Мисс Россия», буквально неделю назад любовались фото победительницы конкурса «Мисс Вселенная», а теперь к этой прекрасной компании присоединилась еще одна красотка — она заняла первое место на конкурсе «Мисс Офис — 2023», который завершился в Москве.
Прием заявок на участие в кастинге конкурса длился с декабря по август. Страшно представить, сколько анкет пролистали организаторы, но в итоге после всех отборов до полуфинала добрались 128 девушек — тех, что работают в офисе по специальностям юрист, пресс-секретарь, экономист, бухгалтер и другим. Из них только 30 прошли в финал.
По итогам зрительского голосования «Мисс зрительских симпатий» стала Анастасия Тельнова из Волгограда, третье место досталось Маргарите Колпаковой из Саратова, второе — Ксении Федосенко из Москвы. А корона победительницы досталась Екатерине Климушиной из Татарстана.
Екатерина работает бренд-менеджером в одной из крупнейших компаний по производству лекарственных препаратов.
Кроме того, Екатерина делает украшения из эпоксидной смолы.
Кстати, это не первая ее победа в конкурсе красоты.
До победы в конкурсе «Мисс Офис — 2023» Екатерина завоевывала короны в «Миссис Россия INTERNATIONAL 2021» и «Миссис Татарстан — 2021».
Победы в конкурсах Екатерина Климушина успешно совмещает не только с работой, но и с воспитанием дочки.
К слову, недавно мы показывали, как выглядят победительницы конкурсов красоты в обычной жизни — оказалось, что многих из них на улице было бы невозможно узнать.