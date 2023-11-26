Самая обаятельная и привлекательная: в Москве выбрали «Мисс Офис — 2023». Смотрим фото красотки

Чем ближе Новый год, тем чаще мы начинаем подводить итоги. Но, пожалуй, самые сногсшибательные итоги года подводят организаторы конкурсов красоты. В октябре мы узнали имя новой «Мисс Россия», буквально неделю назад любовались фото победительницы конкурса «Мисс Вселенная», а теперь к этой прекрасной компании присоединилась еще одна красотка — она заняла первое место на конкурсе «Мисс Офис — 2023», который завершился в Москве.