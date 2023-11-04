Блогер из Новосибирска Мамикс ушел в лес после новости на НГС — он выживал там неделю

Блогер из Новосибирска Мамикс выпустил на своем канале It's Mamix видео про выживание в лесу. В нем он со своими друзьями отправился в лес в Новосибирской области без нечего.
На идею для ролика Мамикса вдохновила новость НГС от 31 августа про ушедшую за грибами
Блогер, прочитав новость про пропавшую, решил узнать, сколько человек теряются в лесу в Новосибирске. По его подсчетам, за август пропали 10 человек. Тогда Мамикс решил узнать, как это — остаться в лесу без всего. Герои ролика вместе строили шалаш, искали еду и проверяли лайфхаки из интернета. За две недели видео под названием «7 дней в лесу без ничего» набрало 6,5 миллиона просмотров.
В конце октября стало известно, что блогер из Новосибирска Дава улетел в Китай с Ольгой Бузовой. Пара рассталась 2 года назад.