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Блогер из Новосибирска Мамикс ушел в лес после новости на НГС — он выживал там неделю

Видео про 7 дней в лесу набрало больше 6 миллионов просмотров

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Мамикс прожил в лесу с друзьями 7 дней

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Блогер из Новосибирска Мамикс выпустил на своем канале It's Mamix видео про выживание в лесу. В нем он со своими друзьями отправился в лес в Новосибирской области без нечего.

На идею для ролика Мамикса вдохновила новость НГС от 31 августа про ушедшую за грибами 68-летнюю женщину. Ее нашли волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт». Скриншот с новостью появляется на видео блогера.

Блогер, прочитав новость про пропавшую, решил узнать, сколько человек теряются в лесу в Новосибирске. По его подсчетам, за август пропали 10 человек. Тогда Мамикс решил узнать, как это — остаться в лесу без всего. Герои ролика вместе строили шалаш, искали еду и проверяли лайфхаки из интернета. За две недели видео под названием «7 дней в лесу без ничего» набрало 6,5 миллиона просмотров.

В конце октября стало известно, что блогер из Новосибирска Дава улетел в Китай с Ольгой Бузовой. Пара рассталась 2 года назад.

БлогерЛесНГСВыживание
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