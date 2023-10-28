Новый iPhone за костюм и «тотальное разложение»: новосибирцам предложили отметить Хэллоуин — афиша вечеринок

В конце октября весь мир отмечает Хэллоуин: устраивают тематические вечеринки, смотрят жуткие фильмы, вырезают фонарики из тыкв. Новосибирцев праздник не обошел — правда, отмечать его все чаще предлагают только клубы и общественные пространства. НГС посмотрел, как можно провести Хэллоуин в городе, где посетителей просят нарядиться, а где подарят Iphone 15 за лучший наряд.
Праздновать Хэллоуин принято в ночь с 31 октября на 1 ноября. В этом году праздник выпадает на ночь со вторника на среду, поэтому даты вечеринок сдвинулись на 28–29 октября — отмечать будем в субботу и воскресенье.
Бары и заведения
28 октября
В самом большом барном пространстве города Bla Bla Bar решили устроить вечеринку «Сказки на ночь» (18+). Организаторы хотят собрать всю нечисть славянской мифологии в одном месте: бабу Ягу, водяного, Кощея Бессмертного, лешего, черта и блуда. Кстати, за лучший костюм на празднике обещают подарить новый iPhone 15. Придется постараться.
Где и когда: 28 октября, улица Депутатская, 46
Сколько стоит вход: до 23:00 вход в костюмах будет бесплатным, после 23:00 — 1000 рублей для мужчин, 300 рублей для женщин. Без костюмов вход стоит дороже: 1500 рублей для мужчин и 500 рублей для женщин
Бар «Крыша» устроит красивую вечеринку в мексиканских традициях праздника Дня мертвых (18+). В этот день в Мексике устраивают карнавал, украшают улицы лентами и цветами в память о близких. Гостей просят нарядиться в костюмы, а в заведении хотят полностью изменить атмосферу и приготовить фотозону, чтобы каждый смог сделать фотографии на память. Самых нарядных гостей обещают угостить напитком.
Где и когда: 28 октября, Военная, 1, начало — 18:00
Сколько стоит вход: бесплатно
Заведение с самыми необычными конкурсами и голыми женщинами «Небар» предлагает гостям окунуться в «Апокалип Сис» (18+) — именно так называется вечеринка. Обещают страшных аниматоров и окровавленных барменов.
— С визгами допивай все, что осталось, собирай ядерные коктейли и шоты-антидоты, делай последний поцелуй и раскрывай тему сисек до конца, — заявляют организаторы в афише бара.
Где и когда: 28 октября, Красный проспект, 42а
Сколько стоит вход: до 21:00 вход будет бесплатным, после 21:00 депозит (сумма, начисляемая на карту бара, которую можно потратить на меню и напитки внутри заведения) для мужчин наличными 1000 рублей, по безналичной оплате — 2000 рублей. Для девушек вход бесплатный
Лофт-парк «Подземка» решил пригласить гостей на маскарад (18+). Посетителям обещают бесплатный аквагрим до 1:00, конкурсы, призы, подарки и шоу.
Где и когда: 28 октября, Красный проспект, 161, начало в 23:00
Сколько стоит вход: 500 рублей, но если выложить пост к себе на страницу, то цена составит 400 рублей. Цена билета на входе — 600 рублей
29 октября
В руинпабе «Типография» планируют устроить ужасающий праздник (18+). Там проведут костюмированную вечеринку с розыгрышем призов, трибьют группы «Король и Шут» от кавер-группы «Без предела» и зажигательный сет от диджея.
Где и когда: 29 октября, Красный проспект, 22, начало в 20:00
Сколько стоит вход: бесплатно
Бар «Бункер» в Академгородке тоже устраивает костюмированную вечеринку (18+). Гостей просят быть оригинальными и выбрать самые смелые образы. Для всех, кто придет в костюме, обещают призы, главный подарок достанется тому, у кого наряд будет лучше всех.
Где и когда: 29 октября, улица Мусы Джалиля, 11, начало в 22:00.
Сколько стоит вход: 250 рублей для первых 50 гостей, 300–450 рублей для каждых следующих 50, при входе цена поднимется до 500 рублей
Общественные пространства
28 октября
Торговый центр «Сан Сити» собирает у себя всех любителей ужастиков и страшилок (0+). Гостям предлагают нарядиться самим и нарядить своих детей, не сдерживать эмоции и хулиганить. Организаторы устроят конкурс на самый лучший костюм, танцевальный конкурс и концерт от студии современного танца Terpsichora.
Где и когда: 28 октября, площадь Карла Маркса, 7, с 15:00 до 17:00 на 4-м этаже ТРЦ
Сколько стоит вход: бесплатно
29 октября
День исторических страшилок (14+), связанных с Новосибирском, пройдет в культурном центре «Этаж». Организаторы обещают с 17:00 до 18:30 жуткие десерты, но чтобы научиться готовить сладости, необходимо зарегистрироваться по ссылке в группе «Этаж» в «ВКонтакте». Еще одно развлечение в это время — гадания: в центре приготовили колоду карт, с помощью которой вы узнаете ответы на все вопросы и сможете заглянуть в будущее. А в большом зале покажут жуткие короткометражные фильмы со всего мира.
С 19:00 до 20:00 пройдет квест по мистической стороне города, на него также необходимо зарегистрироваться.
С 20:00 до 21:00 будут рассказывать легенды о местах и событиях Новосибирска, в процессе чистки будут обсуждать историю города и делиться жуткими историями из детства. В читке участвуют актрисы театра «Красный факел» Карина Овечкина и Татьяна Лукасевич.
Где и когда: 29 октября, улица Ленина, 71, с 17:00 до 21:00
Сколько стоит вход: бесплатно
Бонус для любителей квизов
29 октября «Мама квиз» проведут Halloween-квиз (18+): организаторы обещают страх, веселье и фильмы ужасов и просят надеть свой самый страшный костюм.
Когда и где: 29 октября, бар Mishkin&Mishkin, улица Нарымская, 37, начало в 18:00
Сколько стоит: 400 рублей
Посмотрите в нашей онлайн-трансляции, как Хэллоуин отмечали в прошлом году: новосибирцы украшали офисы и наряжались как можно креативнее.