Новый iPhone за костюм и «тотальное разложение»: новосибирцам предложили отметить Хэллоуин — афиша вечеринок

Праздновать Хэллоуин принято в ночь с 31 октября на 1 ноября. В этом году праздник выпадает на ночь со вторника на среду, поэтому даты вечеринок сдвинулись на 28–29 октября — отмечать будем в субботу и воскресенье.



Бары и заведения

28 октября

В самом большом барном пространстве города Bla Bla Bar решили устроить вечеринку «Сказки на ночь» (18+). Организаторы хотят собрать всю нечисть славянской мифологии в одном месте: бабу Ягу, водяного, Кощея Бессмертного, лешего, черта и блуда. Кстати, за лучший костюм на празднике обещают подарить новый iPhone 15. Придется постараться.