Не Пхукетом единым: на какие курорты Таиланда могут отправиться новосибирцы — список необычных мест

Почему именно Таиланд?

Осенью заметен рост бронирования авиабилетов в азиатские страны, в том числе и в Таиланд. В конце октября в Таиланде заканчивается сезон дождей и начинается туристический сезон. Чаще всего путешественники ограничивают свой выбор Пхукетом и Паттайей, но помимо них в стране есть множество других интересных и нетипичных мест, куда можно легко добраться из Новосибирска. Рассмотрим их подробнее, уточнив, что до каждой локации можно добраться из Бангкока рейсами внутренних авиалиний Таиланда.



— Чаще всего новосибирцы отправляются в Таиланд прямыми рейсами до Бангкока, но немногие знают, что до столицы страны можно дешевле добраться через Москву. Так, прямой рейс обойдется чуть больше 38,5 тысячи рублей, а если взять с пересадкой в Москве, то всего в 35 тысяч рублей, — пояснили в «Яндекс.Путешествиях».

