Не Пхукетом единым: на какие курорты Таиланда могут отправиться новосибирцы — список необычных мест

Правительство Таиланда продлило срок безвизового пребывания для россиян до 90 дней — отличный повод отправиться в небольшое путешествие, тем более период с ноября по март считается самым лучшим сезоном для отдыха на местных курортах. НГС вместе с «Яндекс.Путешествиями» собрали самые нетипичные направления в этой стране, куда могут улететь новосибирцы.
Почему именно Таиланд?
Осенью заметен рост бронирования авиабилетов в азиатские страны, в том числе и в Таиланд. В конце октября в Таиланде заканчивается сезон дождей и начинается туристический сезон. Чаще всего путешественники ограничивают свой выбор Пхукетом и Паттайей, но помимо них в стране есть множество других интересных и нетипичных мест, куда можно легко добраться из Новосибирска. Рассмотрим их подробнее, уточнив, что до каждой локации можно добраться из Бангкока рейсами внутренних авиалиний Таиланда.
— Чаще всего новосибирцы отправляются в Таиланд прямыми рейсами до Бангкока, но немногие знают, что до столицы страны можно дешевле добраться через Москву. Так, прямой рейс обойдется чуть больше 38,5 тысячи рублей, а если взять с пересадкой в Москве, то всего в 35 тысяч рублей, — пояснили в «Яндекс.Путешествиях».
Куда отправиться на отдых с детьми
Для поездок всей семьей идеально подойдет тихий остров Ко Самуи. Три местных пляжа, Ламай, Маенам и Чавенг-Ной, славятся очень маленькой глубиной, практически как в «лягушатнике», так что за безопасность малышей можно будет не переживать.
Локация подойдет тем, кто любит наблюдать за животными в их естественной среде обитания. Для тех, кто любит пощекотать себе нервы, на острове есть фермы, где разводят змей и крокодилов. Также родители с детьми могут посетить парк с экзотической зоозоной «Парадайз» или рядом с водопадами Намуанг.
Добраться до острова Ко Самуи можно на самолете из Бангкока максимум за 1 час 35 минут. Цена одного билета составит чуть меньше 8 тысяч рублей в одну сторону.
Отдых для любителей вечеринок
Идеальное место для любителей шумного отдыха и бесконечных вечеринок — остров Пханган. Даже если вы приедете сюда надолго, обойти все местные ночные клубы за раз вряд ли получится — настолько их тут много. Если же вдруг устанете от непрекращающегося забега по ночным клубам, стоит посетить «Черепаший остров» Ко-Тао, где обитает много этих животных.
Чтобы попасть на Пханган, лучше воспользоваться паромом от Самуи, так как своего аэропорта на острове нет. До Ко-Тао тоже ходит свой паром.
Отдых для молодоженов
Таиланд может похвастаться и уединенными островами, до которых не долетают звуки вечеринок. Если хотите провести время тихо и спокойно вместе со своей второй половинкой, хорошим выбором станет остров Ко Самет. Местные отели предлагают вполне «мальдивские» варианты для расположения гостей — с бунгало и виллами на побережье пляжей.
Попасть на остров Ко Самет получится на пароме, который ходит от пирса Бан Пхе. Для тех, кто хочет быстрее и комфортнее добраться до курорта, подойдут скоростные лодки, они ходят круглосуточно и доставят вас прямо до места назначения. Для туристов, прибывших в Бангкок, самым простым способом добраться до пирса будет поездка на автобусе, минивэне или такси. Точные цены всегда можно узнать в кассах местного автовокзала и у перевозчиков.
Отдых для экстремалов
Далеко не все предпочитают тихий пляжный отдых или шумные вечеринки — многим туристам нравится покорять новые вершины даже в отпуске. Большинство из них сконцентрированы в провинции Краби. Здесь можно заняться дайвингом и посмотреть на затопленные корабли.
Долететь до провинции Краби можно на самолете внутренних авиалиний менее чем за 1 час 30 минут. Билеты очень доступные — начинаются примерно от 3 тысяч рублей в одну сторону.
Ранее мы подсчитали, куда и за сколько летали новосибирцы в отпуск этим летом. Большинство отдыхающих сибиряков отдали предпочтение внутреннему туризму.