Самые красивые девушки страны: что стало с победительницами конкурса «Мисс Россия» разных лет

После победы карьера Александры пошла в гору: она начала появляться на телевидении, сниматься в рекламе, работала фотомоделью. Спустя год, в 1997-м , после титула «Мисс Россия» девушка получила главный приз в конкурсе «Мисс Модел Интернэшнл», обойдя соперниц из 53 стран. В этом же году Александра Петрова победила на конкурсе «Человек года».



В 1998 году у девушки началась черная полоса. При загадочных обстоятельствах погиб ее менеджер, в конкурсах «Мисс Евразия» и «Мисс Вселенная» Александра хоть и приняла участие, но призы достались другим. Вскоре девушка переехала из Москвы в родные Чебоксары и начала учиться на лингвистическом факультете педуниверситета. О прошлых заслугах говорили только баннеры с рекламой, на которых Александра Петрова по-прежнему сияла улыбкой.