Самые красивые девушки страны: что стало с победительницами конкурса «Мисс Россия» разных лет

Многие девушки мечтали бы стать «Мисс Россия»: титул главной красотки страны, денежный приз, рекламные контракты от мировых брендов. Но мало кто задумывается, что происходит с победительницами конкурса красоты. Для кого-то такой приз — путь в жизнь, а кто-то после триумфа оказывается на самом дне. Мы собрали истории бывших победительниц конкурса «Мисс Россия», про жизнь которых можно снимать кино.
Александра Петрова. «Мисс Россия — 1996»
Саша Петрова из Чебоксар стала ходить в школу моды с 14 лет, успешно пробуя себя в региональных конкурсах красоты. В финале «Мисс Россия» 1996 года
После победы карьера Александры пошла в гору: она начала появляться на телевидении, сниматься в рекламе, работала фотомоделью. Спустя год, в
В 1998 году у девушки началась черная полоса. При загадочных обстоятельствах погиб ее менеджер, в конкурсах «Мисс Евразия» и «Мисс Вселенная» Александра хоть и приняла участие, но призы достались другим. Вскоре девушка переехала из Москвы в родные Чебоксары и начала учиться на лингвистическом факультете педуниверситета. О прошлых заслугах говорили только баннеры с рекламой, на которых Александра Петрова по-прежнему сияла улыбкой.
Бывшей «Мисс Россия» продолжали делать серьезные предложения по модельной работе. Например, модельное агентство Ford Model предлагало Александре контракт с условием, что девушка похудеет и сделает короткую стрижку, но она отказалась. В то время она уже встречалась с местным бизнесменом и криминальным авторитетом Константином Чувилиным, и это знакомство в итоге привело к трагедии.
16 сентября 2000 года Александра вместе с Константином и его другом возвращались домой. Около восьми часов вечера они зашли в подъезд и поднялись на третий этаж, когда им навстречу вышел мужчина с пистолетом.
Киллер расстрелял всех троих, после чего скрылся. Спутник Александры погиб на месте, девушка скончалась в машине скорой помощи. «Мисс Россия — 1996» не дожила до своего двадцатилетия всего два дня. Киллера так и не нашли. В 2001 году дело об убийстве приостановили.
Анна Малова. «Мисс Россия — 1998»
Ярославна Анна Малова с юных лет занималась художественной гимнастикой. Закончив школу, Анна поступила на психотерапевта в Ярославский медицинский институт и получила диплом врача.
Первый конкурс красоты для Анны Маловой прошел в Москве в ноябре 1992 года. Приняв участие в конкурсе Supermodel of the World, девушка не получила наград. Но это не отбило у нее желание участвовать в конкурсах красоты.
Уже в 1993 году Анна получила первое место на региональном конкурсе «Мисс Вологда», где ее пригласили принять участие в «Мисс Россия — 1993». Девушка согласилась и заняла второе место. После этого она начала участвовать в конкурсах красоты по всему миру.
В 1995 году Анна Малова переехала из Москвы во Флориду, где познакомилась с будущим президентом США Дональдом Трампом и американским финансистом Джеффри Эпштейном, а уже через год поселилась в Trump Tower на Манхэттене.
В 1998 году девушка победила в конкурсе «Мисс Россия» и приняла участие в «Мисс Вселенная», где оказалась в десятке лучших. После этого Анна стала лицом нескольких рекламных кампаний в США, подписала контракт с Karin Models и вела жизнь светской львицы.
Следующие несколько лет Анна Малова провела в Нью-Йорке, встречалась с Джорджем Соросом и Гарри Шендлингом, летала с сыном Елизаветы II принцем Эндрю на Виргинские острова.
В 2010 году на Анну Малову пожаловался ее психотерапевт — бывшая «Мисс Россия» воровала у нее рецептурные бланки, после чего незаконно покупала себе наркотики. Девушка отделалась штрафом, но через несколько месяцев попала в руки полиции из-за воровства.
Суд отправил Анну на принудительное лечение от наркотической зависимости, но девушка не справилась: в клинике она затеяла драку, за что оказалась в тюрьме.
Спустя 2 года заключения Анна Малова оказалась на свободе, перестала говорить с прессой, начала вести тихую жизнь, устроилась в салон красоты, а через несколько лет стала стилистом американского журнала о моде.
Ирина Антоненко. «Мисс Россия — 2010»
Ирина Антоненко родилась в немецком Магдебурге, но еще в детстве переехала в Екатеринбург, где поступила в школу, а затем и в Уральский финансово-юридический институт.
Одновременно с получением диплома девушка начала карьеру модели, а в 2009 году выиграла конкурс «Мисс Екатеринбург» и решила отправиться в Москву на общероссийский конкурс красоты. В
После победы она подписала контракт и стала лицом рекламной кампании дизайнера Филиппа Пляйна. В 2011 году Ирина попробовала себя в конкурсе «Мисс Вселенная», но не попала даже в топ-10 участниц.
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К делу Ирина Антоненко подошла основательно и поступила в Российский университет театрального искусства. В 2012 году она получила свою первую театральную роль и сыграла в спектакле на сцене московского Театрального центра имени Всеволода Мейерхольда.
Популярность пришла к актрисе вместе с главной ролью в сериале «Корабль» в 2014 году. После этого Ирину Антоненко начали активно звать на съемки. А в 2022 году она даже сыграла в одном фильме с Брюсом Уиллисом и Люком Уилсоном — «Заговор в Голливуде».
Эльмира Абдразакова, «Мисс Россия — 2013»
Эльмира родилась в Казахстане, но после развода родителей уехала вместе с мамой в Междуреченск в Кемеровской области. Поступив в Сибирский государственный университет путей сообщения, девушка подрабатывала официанткой. На одном из фуршетов ее пригласили попробовать себя моделью. На кастинге девушку заметили, и вскоре Эльмира примерила на себя корону победительницы конкурса «Мисс Россия — 2013».
Став самой красивой девушкой России, Эльмира вернулась в Сибирь и столкнулась с волной ненависти в свой адрес. Девушка получала тысячи гневных сообщений в социальных сетях — толпы недовольных националистов писали ей, что нерусская девушка не может быть «Мисс Россия». Из-за хейта девушка удалила свою страницу во «ВКонтакте», на время перестала вести публичную жизнь и переехала в Москву.
В столице Эльмира поступила на актерский факультет ВГИКа, но ее отчислили после первого курса из-за того, что девушка не справилась с экзаменами.
— Любые испытания в нашей жизни не просто так, — написала тогда Эльмира у себя в соцсетях. — Либо мир тебя очень любит и при помощи разрушения избавляет тебя от всего ненужного. Либо кто-то просто очень бездейственен и не хочет понимать то, что давно бы уже стоило понять. В моем случае скорее и первое, и второе. Кажется, хватит. Дорога в никуда. Надоело. Дна больше не будет. Моя терапия — это быть сегодня лучше, чем вчера.
После отчисления Эльмира работала в кадровом отделе «Газпрома», пробовала себя телеведущей. Интерес к голубому экрану привел ее в телевизионные шоу. Ее можно было увидеть на проекте «Дом-2» и в «Последнем герое», который она покинула из-за проблем со здоровьем.