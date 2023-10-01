freedom
СЕЙЧАС +4°С
Пробки 3/10
usd 97.41
eur 103.16
СрочноШкольник сильно обгорел, заряжая смартфон
Все новости
Все новости
Подробности

Самые красивые девушки страны: что стало с победительницами конкурса «Мисс Россия» разных лет

Пока одни находили себя, другие уверенно катились по наклонной

323

Этих девушек объединяет то, что они примерили короны победительниц конкурса «Мисс Россия», но их судьбы сложились совершенно по-разному

Поделиться

Многие девушки мечтали бы стать «Мисс Россия»: титул главной красотки страны, денежный приз, рекламные контракты от мировых брендов. Но мало кто задумывается, что происходит с победительницами конкурса красоты. Для кого-то такой приз — путь в жизнь, а кто-то после триумфа оказывается на самом дне. Мы собрали истории бывших победительниц конкурса «Мисс Россия», про жизнь которых можно снимать кино.

Александра Петрова. «Мисс Россия — 1996»

Саша Петрова из Чебоксар стала ходить в школу моды с 14 лет, успешно пробуя себя в региональных конкурсах красоты. В финале «Мисс Россия» 1996 года 16-летнюю девушку признали лучшей среди 40 участниц.

Девушка покорила членов жюри своей красотой

Девушка покорила членов жюри своей красотой

Поделиться

После победы карьера Александры пошла в гору: она начала появляться на телевидении, сниматься в рекламе, работала фотомоделью. Спустя год, в 1997-м, после титула «Мисс Россия» девушка получила главный приз в конкурсе «Мисс Модел Интернэшнл», обойдя соперниц из 53 стран. В этом же году Александра Петрова победила на конкурсе «Человек года».

В 1998 году у девушки началась черная полоса. При загадочных обстоятельствах погиб ее менеджер, в конкурсах «Мисс Евразия» и «Мисс Вселенная» Александра хоть и приняла участие, но призы достались другим. Вскоре девушка переехала из Москвы в родные Чебоксары и начала учиться на лингвистическом факультете педуниверситета. О прошлых заслугах говорили только баннеры с рекламой, на которых Александра Петрова по-прежнему сияла улыбкой.

Александре Петровой даже предлагали работать в Голливуде, но девушка отказалась

Александре Петровой даже предлагали работать в Голливуде, но девушка отказалась

Поделиться

Бывшей «Мисс Россия» продолжали делать серьезные предложения по модельной работе. Например, модельное агентство Ford Model предлагало Александре контракт с условием, что девушка похудеет и сделает короткую стрижку, но она отказалась. В то время она уже встречалась с местным бизнесменом и криминальным авторитетом Константином Чувилиным, и это знакомство в итоге привело к трагедии.

16 сентября 2000 года Александра вместе с Константином и его другом возвращались домой. Около восьми часов вечера они зашли в подъезд и поднялись на третий этаж, когда им навстречу вышел мужчина с пистолетом.

Киллер расстрелял всех троих, после чего скрылся. Спутник Александры погиб на месте, девушка скончалась в машине скорой помощи. «Мисс Россия — 1996» не дожила до своего двадцатилетия всего два дня. Киллера так и не нашли. В 2001 году дело об убийстве приостановили.

О смерти «Мисс Россия» писали в газетах

О смерти «Мисс Россия» писали в газетах

Поделиться

Анна Малова. «Мисс Россия — 1998»

Ярославна Анна Малова с юных лет занималась художественной гимнастикой. Закончив школу, Анна поступила на психотерапевта в Ярославский медицинский институт и получила диплом врача.

Первый конкурс красоты для Анны Маловой прошел в Москве в ноябре 1992 года. Приняв участие в конкурсе Supermodel of the World, девушка не получила наград. Но это не отбило у нее желание участвовать в конкурсах красоты.

Уже в 1993 году Анна получила первое место на региональном конкурсе «Мисс Вологда», где ее пригласили принять участие в «Мисс Россия — 1993». Девушка согласилась и заняла второе место. После этого она начала участвовать в конкурсах красоты по всему миру.

Анне удалось стать «Мисс Россия» со второй попытки

Анне удалось стать «Мисс Россия» со второй попытки

Поделиться

В 1995 году Анна Малова переехала из Москвы во Флориду, где познакомилась с будущим президентом США Дональдом Трампом и американским финансистом Джеффри Эпштейном, а уже через год поселилась в Trump Tower на Манхэттене.

В 1998 году девушка победила в конкурсе «Мисс Россия» и приняла участие в «Мисс Вселенная», где оказалась в десятке лучших. После этого Анна стала лицом нескольких рекламных кампаний в США, подписала контракт с Karin Models и вела жизнь светской львицы.

Следующие несколько лет Анна Малова провела в Нью-Йорке, встречалась с Джорджем Соросом и Гарри Шендлингом, летала с сыном Елизаветы II принцем Эндрю на Виргинские острова.

Анна Малова и актер Гарри Шендлинг

Анна Малова и актер Гарри Шендлинг

Поделиться

В 2010 году на Анну Малову пожаловался ее психотерапевт — бывшая «Мисс Россия» воровала у нее рецептурные бланки, после чего незаконно покупала себе наркотики. Девушка отделалась штрафом, но через несколько месяцев попала в руки полиции из-за воровства.

Суд отправил Анну на принудительное лечение от наркотической зависимости, но девушка не справилась: в клинике она затеяла драку, за что оказалась в тюрьме.

После тюрьмы Анна завязала с карьерой модели

После тюрьмы Анна завязала с карьерой модели

Поделиться

Спустя 2 года заключения Анна Малова оказалась на свободе, перестала говорить с прессой, начала вести тихую жизнь, устроилась в салон красоты, а через несколько лет стала стилистом американского журнала о моде.

Ирина Антоненко. «Мисс Россия — 2010»

Ирина Антоненко родилась в немецком Магдебурге, но еще в детстве переехала в Екатеринбург, где поступила в школу, а затем и в Уральский финансово-юридический институт.

Одновременно с получением диплома девушка начала карьеру модели, а в 2009 году выиграла конкурс «Мисс Екатеринбург» и решила отправиться в Москву на общероссийский конкурс красоты. В 2010-м Ирина Антоненко стала «Мисс Россия — 2010».

После непродолжительной карьеры модели девушка решила поменять сферу деятельности

После непродолжительной карьеры модели девушка решила поменять сферу деятельности

Поделиться

После победы она подписала контракт и стала лицом рекламной кампании дизайнера Филиппа Пляйна. В 2011 году Ирина попробовала себя в конкурсе «Мисс Вселенная», но не попала даже в топ-10 участниц.

В 2011-м Ирина дебютировала в кино, сыграв в фильме Тимура Бекмамбетова «Фантом». После опыта съемок в кино девушка решила отказаться от карьеры модели и стать актрисой.

К делу Ирина Антоненко подошла основательно и поступила в Российский университет театрального искусства. В 2012 году она получила свою первую театральную роль и сыграла в спектакле на сцене московского Театрального центра имени Всеволода Мейерхольда.

Сейчас Ирина — востребованная актриса

Сейчас Ирина — востребованная актриса

Поделиться

Популярность пришла к актрисе вместе с главной ролью в сериале «Корабль» в 2014 году. После этого Ирину Антоненко начали активно звать на съемки. А в 2022 году она даже сыграла в одном фильме с Брюсом Уиллисом и Люком Уилсоном — «Заговор в Голливуде».

Эльмира Абдразакова, «Мисс Россия — 2013»

Эльмира родилась в Казахстане, но после развода родителей уехала вместе с мамой в Междуреченск в Кемеровской области. Поступив в Сибирский государственный университет путей сообщения, девушка подрабатывала официанткой. На одном из фуршетов ее пригласили попробовать себя моделью. На кастинге девушку заметили, и вскоре Эльмира примерила на себя корону победительницы конкурса «Мисс Россия — 2013».

Девушка не подозревала, чем обернется победа в конкурсе

Девушка не подозревала, чем обернется победа в конкурсе

Поделиться

Став самой красивой девушкой России, Эльмира вернулась в Сибирь и столкнулась с волной ненависти в свой адрес. Девушка получала тысячи гневных сообщений в социальных сетях — толпы недовольных националистов писали ей, что нерусская девушка не может быть «Мисс Россия». Из-за хейта девушка удалила свою страницу во «ВКонтакте», на время перестала вести публичную жизнь и переехала в Москву.

В столице Эльмира поступила на актерский факультет ВГИКа, но ее отчислили после первого курса из-за того, что девушка не справилась с экзаменами.

— Любые испытания в нашей жизни не просто так, — написала тогда Эльмира у себя в соцсетях. — Либо мир тебя очень любит и при помощи разрушения избавляет тебя от всего ненужного. Либо кто-то просто очень бездейственен и не хочет понимать то, что давно бы уже стоило понять. В моем случае скорее и первое, и второе. Кажется, хватит. Дорога в никуда. Надоело. Дна больше не будет. Моя терапия — это быть сегодня лучше, чем вчера.

После затишья девушка вновь стала активна в соцсетях

После затишья девушка вновь стала активна в соцсетях

Поделиться

После отчисления Эльмира работала в кадровом отделе «Газпрома», пробовала себя телеведущей. Интерес к голубому экрану привел ее в телевизионные шоу. Ее можно было увидеть на проекте «Дом-2» и в «Последнем герое», который она покинула из-за проблем со здоровьем.

По теме

КонкурсПобедительницыДевушкиФотоЭльмира АбдразаковаИрина АнтоненкоАлександра ПетроваАнна МаловаДональд ТрампМисс Россия
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter