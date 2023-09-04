«Канализация и пробки на вход в море». Блогер сравнил отдых в Сочи и Абхазии. Кто выиграл?

Наши коллеги из 93.RU рассказали, чем отличается отдых в Сочи и Абхазии, по версии калининградца.

Лечь просто негде

Отдых в Сочи блогер назвал крайне специфическим — когда он впервые оказался в городе, был шокирован. Но на третий раз уже воспринимал курорт лучше. Есть несколько минусов, которые бросились в глаза.

Во-первых, это плохое качество алкоголя, особенно разливного. Игорь посоветовал пить в заведениях только бутылочные напитки, чтобы быть уверенным в них. Во-вторых, переполненные пляжи. Блогеру не понравились большие камни и бетон, запах канализации и отсутствие инфраструктуры.