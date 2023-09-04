«Канализация и пробки на вход в море». Блогер сравнил отдых в Сочи и Абхазии. Кто выиграл?

Лето закончилось, пора подвести его итоги, тем более на юге России наступил бархатный сезон. Туристы уезжают домой, отельеры наконец-то начали снижать цены, которые заламывали весь сезон отпусков. Блогер из Калининграда Игорь Живичкин подвел итоги для себя, он этим летом отдохнул на курортах Краснодарского края, а затем отправился в Абхазию. В своих соцсетях он сравнил эти места, их плюсы и минусы. Кажется, туристу не понравилось нигде, но Абхазия все-таки выиграла.
Наши коллеги из 93.RU рассказали, чем отличается отдых в Сочи и Абхазии, по версии калининградца.
Лечь просто негде
Отдых в Сочи блогер назвал крайне специфическим — когда он впервые оказался в городе, был шокирован. Но на третий раз уже воспринимал курорт лучше. Есть несколько минусов, которые бросились в глаза.
Во-первых, это плохое качество алкоголя, особенно разливного. Игорь посоветовал пить в заведениях только бутылочные напитки, чтобы быть уверенным в них. Во-вторых, переполненные пляжи. Блогеру не понравились большие камни и бетон, запах канализации и отсутствие инфраструктуры.
— Тут я даже не знаю, как комментировать. Мне, человеку, который живет на Балтийском море и имеет под боком такие (широкие и песчаные. — Прим. ред.) пляжи, тяжело воспринимать пляжи Сочи. Камни, бетон, впадающая канализация и пробки на вход в море, я уже молчу о том, что лечь просто негде и на пляже места в основном стоячие. Очень сомнительный пляжный отдых, — написал турист.
Но есть и плюсы — например, сервис. Несмотря на толпы туристов, во многих местах обслуживание остается на высоком уровне. Блогер отметил, что этого очень тяжело добиться при таких потоках людей, но Сочи это удалось. Еще Игорю понравились развлечения: досуг можно найти на любой вкус.
Также Живичкин отметил горы и напомнил своим подписчикам, что в Сочи есть не только пляжи и море. По его мнению, провести время в тишине с кристально чистой водой и отличными видами «намного ценнее сочинского пива с бетонно-каменно-канализационным пляжем».
— Сочи каждый год посещают миллионы туристов, значит, есть в нем изюминка, но лично я для себя здесь не нашел.
А чем лучше Абхазия?
Абхазия туристу понравилась гораздо больше. Во-первых, за
— Среди руин и заброшек можно найти для себя жемчужину. Для меня этой жемчужиной стала ж/д станция в Новом Афоне. Даже не знаю, за что она мне так понравилась, но я понял, что это лучшее место в Абхазии для меня, — написал блогер.
А вот пляжи Игорь не оценил и в Абхазии, сказав, что они едва ли годятся для отдыха, потому что «выглядят ужасно, никакой эстетики». Там тоже сливают в воду канализацию, поэтому запах стоит соответствующий. Среди всех мест блогер смог выделить только пляжи Пицунды — там у него действительно было ощущение, что он отдыхает на море. Интересно, что, даже несмотря на минусы, пляжи Абхазии понравились блогеру больше сочинских из-за того, что там в разы больше места и нет кучи туристов.
— Хотите шикарные пляжи? Куба, Мексика, Доминикана, Мальдивы, Греция, Таиланд и так далее. Но Черное море и пляжный отдых — это для меня несовместимые вещи.
Также Игорь не понял, почему в Абхазии всё так дорого. И это притом что в стране нет нормального сервиса, отелей, ресторанов, променадов и туристических улиц. В общем, никакой инфраструктуры. Хотя туда ездят сотни тысяч туристов, которые везут свои деньги. Блогер задался вопросом, куда растворяются все доходы, ведь за них можно много чего благоустроить и сделать отдых комфортнее.