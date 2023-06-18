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Летний пикник НГС

Несколько тысяч новосибирцев собрались в «Мира Парке» — 40 ярких фото с грандиозного праздника

Показываем, как прошел летний пикник НГС

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Новосибирцы веселились, танцевали и играли весь день

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В «Мира Парке» сегодня прошел летний пикник НГС, который мы устроили вместе с нашими партнерами.

Праздник продлился с 11 утра до 19 часов. На него пришло около 2 тысяч новосибирцев и гостей города. Для них весь день работали настоящие профессионалы своего дела.

Вкусные угощения на фуд-зоне, развлечения в чил-зоне, интерактивные игры и мастер-классы на детской площадке, лекции в зоне консультаций, классные товары в зоне маркета и грандиозный концерт — и это только часть программы.

Смотрим, как новосибирцы провели этот день с нами. Большой репортаж будет позже, а сейчас полюбуемся на фотографии.

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Это коллаборация НГС с «Твой бренд [Свобода]». Именно они подготовили такие красивые виндера, мерч, фотозоны!

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Было очень весело

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Группа Porto завершила этот день

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Спасибо всем, кто разделил с нами этот праздник

Спасибо всем, кто разделил с нами этот праздник

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Летний пикник НГС подошел к концу

Летний пикник НГС подошел к концу

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Еще больше фото и видео с праздника вы можете посмотреть в нашей онлайн-трансляции.

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