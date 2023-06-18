Несколько тысяч новосибирцев собрались в «Мира Парке» — 40 ярких фото с грандиозного праздника

В «Мира Парке» сегодня прошел летний пикник НГС, который мы устроили вместе с нашими партнерами.

Праздник продлился с 11 утра до 19 часов. На него пришло около 2 тысяч новосибирцев и гостей города. Для них весь день работали настоящие профессионалы своего дела.

