Несколько тысяч новосибирцев собрались в «Мира Парке» — 40 ярких фото с грандиозного праздника

В «Мира Парке» сегодня прошел летний пикник НГС, который мы устроили вместе с нашими партнерами.
Праздник продлился с 11 утра до 19 часов. На него пришло около 2 тысяч новосибирцев и гостей города. Для них весь день работали настоящие профессионалы своего дела.
Вкусные угощения на фуд-зоне, развлечения в чил-зоне, интерактивные игры и мастер-классы на детской площадке, лекции в зоне консультаций, классные товары в зоне маркета и грандиозный концерт — и это только часть программы.
Смотрим, как новосибирцы провели этот день с нами. Большой репортаж будет позже, а сейчас полюбуемся на фотографии.
Еще больше фото и видео с праздника вы можете посмотреть в нашей онлайн-трансляции.