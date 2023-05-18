Концерт между двух башен Технопарка: фестиваль в Академгородке закончится выступлением группы Zoloto

В новосибирском Академпарке в субботу, 20 мая, пройдет Smart Piknik. На фестивале можно будет познакомиться с научно-техническими достижениями местных инноваторов, стартаперов и ученых. Закончится мероприятие бесплатным концертом на сцене между башнями Технопарка.
С 10:00 до 17:30 будут проходить экскурсии по Академпарку.
— Вас встретят гиды в ярких майках и проведут по главным локациям башен с остановкой для селфи в переходе! Запись групп:
Также утром откроется уличный фудфест, на котором можно будет купить тако, пиццу, бургеры и многое другое. Фестиваль еды закончится в 17:30.
С 11 до 18 часов возле Технопарка будет выставка и заезды на квадроциклах, багги, снегоболотоходах.
На полтора часа, с 11 утра и до 12:30, будут работать детские тренажеры на площадке перед Николаева, 11. В это же время и до 13:00 будет кинопоказ с подборкой научно-популярных фильмов от фестиваля научного и индустриального кино «Кремний». Он будет проходить в большом зале на 2-м этаже на Николаева, 12.
Музыкальный концерт начнется в 18:00 и закончится в 22:00.
— Первыми стартуют местные группы Atmo5 и The Just, разогревает публику солнечными ритмами владивостокская группа «Марлины», а московская группа Zoloto погружает Академгородок в атмосферу весны, любви и свободы, — обещают организаторы.
В ночь с 20 на 21 мая в Новосибирске проходит акция «Ночь музеев». Многие музеи приготовили интересные и необычные программы. НГС собрал большую афишу.