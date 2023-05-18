Концерт между двух башен Технопарка: фестиваль в Академгородке закончится выступлением группы Zoloto

Также утром откроется уличный фудфест, на котором можно будет купить тако, пиццу, бургеры и многое другое. Фестиваль еды закончится в 17:30.

С 11 до 18 часов возле Технопарка будет выставка и заезды на квадроциклах, багги, снегоболотоходах.

На полтора часа, с 11 утра и до 12:30, будут работать детские тренажеры на площадке перед Николаева, 11. В это же время и до 13:00 будет кинопоказ с подборкой научно-популярных фильмов от фестиваля научного и индустриального кино «Кремний». Он будет проходить в большом зале на 2-м этаже на Николаева, 12.