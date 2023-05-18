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Концерт между двух башен Технопарка: фестиваль в Академгородке закончится выступлением группы Zoloto

Публикуем расписание программы на 20 мая

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Фестиваль пройдет возле Технопарка

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В новосибирском Академпарке в субботу, 20 мая, пройдет Smart Piknik. На фестивале можно будет познакомиться с научно-техническими достижениями местных инноваторов, стартаперов и ученых. Закончится мероприятие бесплатным концертом на сцене между башнями Технопарка.

С 10:00 до 17:30 будут проходить экскурсии по Академпарку.

— Вас встретят гиды в ярких майках и проведут по главным локациям башен с остановкой для селфи в переходе! Запись групп: (383) 344-93-13, — рассказали на сайте пикника.

Также утром откроется уличный фудфест, на котором можно будет купить тако, пиццу, бургеры и многое другое. Фестиваль еды закончится в 17:30.

С 11 до 18 часов возле Технопарка будет выставка и заезды на квадроциклах, багги, снегоболотоходах.

На полтора часа, с 11 утра и до 12:30, будут работать детские тренажеры на площадке перед Николаева, 11. В это же время и до 13:00 будет кинопоказ с подборкой научно-популярных фильмов от фестиваля научного и индустриального кино «Кремний». Он будет проходить в большом зале на 2-м этаже на Николаева, 12.

Музыкальный концерт начнется в 18:00 и закончится в 22:00.

— Первыми стартуют местные группы Atmo5 и The Just, разогревает публику солнечными ритмами владивостокская группа «Марлины», а московская группа Zoloto погружает Академгородок в атмосферу весны, любви и свободы, — обещают организаторы.

В ночь с 20 на 21 мая в Новосибирске проходит акция «Ночь музеев». Многие музеи приготовили интересные и необычные программы. НГС собрал большую афишу.

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