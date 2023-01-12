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Вам не решить: 10 советских задач в картинках — на внимание и смекалку

Говорят, в свое время с ними одной левой справлялись школьники

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К одной картинке обычно было несколько вопросов — один другого круче

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Ставить опыты над возможностями человеческих познаний не мы придумали — они появились сразу после знаменитой фразы Декарта: «Я мыслю, следовательно, я могу решать головоломки». И с каждым поколением задачки на логику, мышление и всё в таком духе становились только изощреннее. Сегодня мы приглашаем вас приобщиться к заданиям из относительно недалекого прошлого — перенесемся в середину XX века. Здесь советским читателям предлагали посмотреть на картинку и ответить на один или несколько вопросов. Говорят, в те времена даже младшие школьники на раз давали верные ответы. А вы сможете повторить их трюк?

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