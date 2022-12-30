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Катимся по самому длинному катку в России — видео с покрытой льдом набережной

В первые дни горожане жаловались на очереди и ямы

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Видео: Антон Дигаев, Анна Богданова

В 2022 году в Новосибирске сделали каток протяженностью 1300 метров, он стал самым длинным в России. Все праздники на Михайловской набережной можно не просто ходить, но и катиться. Весь каток на средней скорости с остановками можно проехать примерно за полчаса. Будьте осторожны, не падайте.

В этом видео мы спрашиваем у горожан мнение о новом катке и катимся по нему сами — смотрите, создавайте новогоднее настроение и точите. Лучше — коньки. А здесь найдете полный список бесплатных новогодних мероприятий на длинные выходные.

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